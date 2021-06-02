Шесть тезисов Игоря Васильева о системе образования

Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал, что в строительстве учебных заведений необходимо применять новый подход. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомолка» собрала основные тезисы, озвученные главой региона, о задачах и планах в сфере образования.

БУДУЩЕЕ РОССИИ - ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- Будущее нашей страны обеспечат две сферы - это образование и здравоохранение. Каким мы видим следующее поколение? Умным и здоровым. Поэтому образована соответствующая комиссия при Госсовете РФ, который возглавляет президент Владимир Путин, в нее входят представители министерства просвещения, множество экспертов - из Высшей школы экономики из МГУ и других российских университетов, ряд губернаторов, которые могут и хотят заниматься этим.

СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ ПОЛНОГО ДНЯ

Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал, что в строительстве учебных заведений надо применять новый подход. Современная школа должна представлять собой учебно-культурно-просветительский центр.

- Должно быть небольшое образовательное ядро, современные, по последнему слову оборудованные классы. Но к этому - настоящий спортивный зал, концертный зал, настоящий бассейн и хорошая современная библиотека. Тогда дети смогут прийти утром в школу и целый день там провести.

ЗАДАЧА РЕГИОНОВ - ЧТОБЫ ИНФРАСТРУКТУРА СООТВЕТСТВОВАЛА ВРЕМЕНИ

Глава региона, возглавляющий комиссию при Госсовете РФ по направлению «Образование» считает, что сегодня регионам необходимо приложить все условия для создания новой инфраструктуры, которая будет соответствовать времени.

- Важно, чтобы ребята, которые хорошо учатся, видели вокруг себя условия жизни, от которых не захочется бежать в другие города. Нельзя заставить их остаться, но можно создать условия.

МЫ ВОССТАНАВЛИВАЕМ СИСТЕМУ СПО

Среднее профессиональное образование, СПО - очень важное направление, обозначил Игорь Владимирович. По мнению губернатора, сегодня необходимо обеспечить максимальное приближение профессиональных образовательных организаций к реальному сектору экономики на системной основе.

- Сегодня правительство разрабатывает так называемую фронтальную стратегию, один из вопросов которой – как увязать с профобразованием промышленные предприятия по всей стране. Одна из задач: стимулирование крупных предприятий к финансированию базы СПО.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО РАЗВИВАТЬСЯ

Игорь Владимирович подчеркнул, что дистанционное образование не заменит настоящее обучение никогда и нигде. Но данное направление необходимо развивать, так как оно дает доступ к самым лучшим образовательным программам для детей из разных уголков нашей страны.

СИСТЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ НАСТРОЕНА НА РЕЗУЛЬТАТ

Глава региона рассказал о том, какой должны быть современная система управления образованием.

- Она должна быть настроена на результат. А результат нам нужен простой и понятный: успех ребенка - в первую очередь, одинаково высокое качество образования в любой точке страны. Понимаете, мы никогда не знаем, где родится следующий Ломоносов. Но мы точно знаем, что он родится. И должны быть готовы.