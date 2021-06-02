Подполковник МВД: Мошенники для обмана кировчан придумывают новые способы

Начальник пятого отделения уголовного розыска Павел Шмыров. Фото: Пресс-служба УМВД Кировской области

Жители Кировской области становятся жертвами дистанционных мошенников практически каждый день. Злоумышленники, обладая навыками убеждения и психологического манипулирования, быстро втираются в доверие граждан. Под любыми предлогами они получают доступ к банковским счетам, часто лишая людей последних сбережений. Узнать, как можно предотвратить подобные преступления, «Комсомолка» выяснила у начальника 5-го отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области подполковника Павла Шмырова. Он рассказал о новых схемах мошенничества и о том, как не попасться на уловки преступников.

- В Кирове появились случаи мошенничества, связанные не с отдельными гражданами, а с организациями и различными крупными фондами, - пояснил Павел Васильевич. - Злоумышленники от имени органов власти рассылают письма на электронные адреса компаний с просьбой внести залог для участия в тендерах или конкурсах по закупкам. В 2020 году к нам поступило несколько подобных заявлений. Были случаи, когда мошенники звонили руководителям крупных предприятий, убеждая их выделить средства на организацию дополнительных койко-мест или покупку дорогостоящих лекарств для больных COVID-19. К счастью, руководство предприятий быстро сориентировалось и не пошло на поводу у преступников.

По его словам, полицейские провели разъяснительные беседы с руководителями всех крупных предприятий и организаций Кировской области.

- Это уже принесло свои плоды. В этом году подобные схемы мошенничества пока не фиксировались,- добавил подполковник.

- Многих кировчан волнует вопрос: могут ли злоумышленники добраться до вкладов, если у клиента банка нет карты?

- Все зависит от того, есть ли у потенциальной жертвы мобильный банк с привязанным к нему лицевым счетом. Если такая услуга подключена, то злоумышленники, получив от жертвы необходимую информацию, точно также могут похитить денежные средства. Однако, преступники чаще всего добираются до вкладов именно через карты .

- С какими новыми схемами мошенничества пришлось столкнуться в этом году?

- Механизмов дистанционного мошенничества всего два. Первый основан на методе «социальной инженерии». Под любыми предлогами злоумышленники пытаются заставить своих жертв собственноручно предоставить им информацию по вкладам или перевести деньги. Второй механизм не связан с общением по телефону. Преступники просто рассылают сообщения в социальных сетях. Например, вы стали победителем в конкурсе. Для того, чтобы узнать, как забрать приз, перейдите по указанной ссылке. После ввода данных банковской карты в специальные поля, с нее тут же списываются денежные средства.

В конце беседы, мы попросили начальника 5-го отдела Управления уголовного розыска, дать совет: Как не попасться на уловки мошенников и сохранить свои сбережения.

- На самом деле просто нужно быть внимательнее. Не сообщать незнакомым лицам реквизиты своих банковских карт, коды и пароли подтверждения банковских операций, не переводить свои деньги на незнакомые счета, а также не верить в «красивые» предложения вроде покупки в интернете чего-либо по очень низким ценам. Информацию о полагающихся денежных компенсациях, выигрышах проверять в официальных источниках, - ответил Павел Шмыров.