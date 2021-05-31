Жители Кировской области могут записаться к врачу через МФЦ

Главе региона Игорю Васильеву продемонстрировали, как происходит процесс получения услуги по записи в медицинское учреждение. Фото: kirovreg.ru

Жители Кировской области сегодня могут записаться к врачу через многофункциональные центры «Мои документы». Это сделано для оптимизации и повышения качества медицинских услуг, комфорта и удобства пациентов. Такой механизм появился в регионе совсем недавно по поручению губернатора Игоря Васильева, но уже успешно реализуется на территории области. В этом лично смог убедиться и глава региона побывав в МФЦ Пижанского района.

Руководитель территориального отдела Елена Лаптева рассказала, что на сегодняшний посетителям доступны пять окон приема-выдачи документов. С помощью них жители района могут получить различные государственные и муниципальные услуги. Кроме того, появилась и новая возможность - запись к врачу. Для этого необходимо подойти к стойке регистрации центра «Мои Документы», назвать медицинское учреждение, профиль специалиста и свои данные. Эксперт МФЦ запишет заявителя на прием при наличии свободного времени в медучреждении. На руки заявитель получит распечатанный талон со статусом записи.

- Сегодня мы видим, как стремительно развиваются сервисы по оказанию гражданам услуг в электронном виде, - отметил Игорь Васильев. - Для тех граждан, кто не очень дружит с новыми технологиями, здесь оказывается помощь. Постепенно человек может научиться: понять, как все устроено, и уже сам сможет пользоваться сервисами портала Госуслуг. Услуга по записи к врачу новая, такого опыта нет нигде, Кировская область впереди всех. Нужно посмотреть насколько это удобно для жителей региона, насколько востребована данная услуга для жителей районов и в дальнейшем распространить данный опыт.