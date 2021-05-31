Игорь Васильев подвел итоги учебного года вместе с министром просвещения РФ

Губернатор Кировской области Игорь Васильев также ответил на вопросы журналистов. Фото: kirovreg.ru

В понедельник, 31 мая, в онлайн-формате прошла пресс-конференция, посвященная итогам учебного года 2020/21. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал об основных векторах развития системы образования, а губернатор Кировской области Игорь Васильев поделился региональным опытом развития инфраструктуры.

- Нам удалось выстроить эффективную вертикаль управления, что позволило оперативно взаимодействовать с субъектами РФ и решать вопросы на местах, а также оказывать адресную помощь, - отметил министр. - В текущем году выполнено поручение президента Владимира Путина об обеспечении бесплатного горячего питания для учеников младших классов. При этом, модернизировано свыше пяти тысяч школьных столовых и порядка 10 тысяч пищеблоков. В целом учебный год прошел в очном формате, вся система образования работала в полном объеме.

Кроме того, Сергей Сергеевич обозначил приоритет в увеличении темпов строительства образовательных учреждений.

- Только в рамках национальных проектов за год удалось построить порядка ста новых школ,- рассказал Сергей Кравцов. - Мы ускоряем темпы строительства и уже к 2024 году введем более одного миллиона мест.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов попросил губернатора рассказать на примере Кировской области о том, как основные направления реализуются непосредственно в регионах страны.

- За два последних года в Кировской области удалось построить 24 детских садика, а также пять современных общеобразовательных школ, - поделился Игорь Владимирович. - Очень важная работа, проделанная сегодня в регионе, это открытие 42 образовательных центров «Точка роста». Кроме того, создано три детских технопарка «Кванториум», которые позволяют ребятам заниматься на определенно новом уровне. Важно, что также появились передвижные «Кванториумы» и все дети имеют равный доступ к качественному образованию.

Еще одна тема, затронутая губернатором в ходе пресс-конференции, касалась вопросов финансового обеспечения.

- За годы нашей совместной работы очень многие проблемные вопросы перешли в разряд лучших практик. К примеру, возможность направления средств, полученных от реструктуризации бюджетных кредитов, на создание образовательной инфраструктуры. Причем не только на строительство новых объектов, но и их капитальный ремонт, - рассказал глава региона.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев также ответил и на вопрос журналистов «КП»-Киров» об обеспечении учащихся горячим питанием.

- В Кировской области удалось обеспечить горячими питанием 100% учащихся начальных классов. Основной приоритет - это качественное, безопасное и полезное питание, - подчеркнул Игорь Владимирович.

В завершение пресс-конференции Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил Игоря Владимировича с Днем Рождения и вручил почетную грамоту за успехи в работе в системе образования.