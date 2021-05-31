В день защиты детей для маленьких кировчан устроят настоящий праздник

Праздничные программы для детей пройдут в онлайн и оффлайн формате Фото: Евгения ГУСЕВА

Первого июня, в Международный день защиты детей,в Кирове запланирована масштабная праздничная программа. Для маленьких жителей областного центра проведут более 100 мероприятий во всех районах города. В них примут участие лучшие творческие коллективы нашей области. Об этом сообщили в горадминистрации.

Праздничная программа начнется уже 31 мая. В 18.00 концерт пройдет в детской школе искусств №11, на улице Попова 17.

1 июня концертные программы пройдут в Домах и дворцах культуры, Центрах досуга и спорта, детских школах искусств.

Кроме того, в Кирове запланировано еще несколько акций и праздничных программ и фестивалей творчества:

- Корпоративная акция «Ура! Зажигает детвора!» пройдет на страницах в соцсети 10.00 до 18.00;

- Интеллектуально-досуговую программу «Лето, на старт!» проведет библиотека имени Альберта Лиханова на Орловская, 17а;

- Школьный фестиваль «Лето. Творчество. Мечты.» организует школа искусств «Пастораль» в поселке Дороничи;

- Праздничная программа «Ура! Веселится детвора!» пройдет в поселке Сидоровка.

Свои двери откроет и зоологический музей на улице Ленина 160 и Советской 17, в Нововятском районе. Для маленьких кировчан проведут экскурсии, на которых расскажут об экзотических и интересных видах животных и птиц. Вход в этот и другие музеи будет бесплатным.

Второго июня на базе Вятской филармонии на улице Ленина, 102б состоится отчетный концерт Детской школы классического танца города. Начало мероприятия запланировано на 18.00.

Завершится праздничная программа третьего июня. Финальный концерт под названием «Детство - это Ты и Я» состоится в Доме культуры «Лянгасово» на улице Комсомольской, 10. Начало запланировано на 10.00.

Отметим, что в этом году мероприятия традиционно пройдут как в онлайн, так и в оффлайн формате.

Подробнее ознакомиться с графиком проведения мероприятий можно ознакомиться на сайте горадминистрации.