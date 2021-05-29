Афиша мероприятий на 29 и 30 мая в Кирове: концерты, городские выставки и вечеринка в честь 10-летия GEO

В выходные перед кировчанами с концертом выступит MARIA KON. Фото: pixabay.com
29 МАЯ
Субботним утром юные горожане смогут отправиться на спектакль «Бременские музыканты». Зрителей ждет встреча с прекрасной Принцессой и веселым Трубадуром. Также будут погони, шутки, веселье, трюки, фокусы и, конечно, много музыки и песен.
Начало в 11.00
Театр на Спасской, ул. Московская, 17.
Возрастное ограничение: 6+
Свою работу продолжит новая выставка ART VYATKA' 2021. Проект направлен на поддержку, популяризацию и развитие локального молодого искусства. Выставка объединила более 100 работ от девяти молодых авторов.
С 10.00 до 18.00
Галерея прогресса, ул. Горького, 5
Возрастное ограничение: 6+
Вечером жителей будут ждать на постановке «Клинический случай». Карьера, личная жизнь, положение в обществе, уважение коллег - в один миг все, чем дорожил доктор Дэвид, оказалось под угрозой. Теперь главный герой спектакля готов пойти на любые увертки, чтобы сберечь свою репутацию.
В выходные зрители смогут увидеть комедию по пьесе Рэя Куни. Фото: kirovdramteatr.ru
Начало в 17.00
Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37.
Возрастное ограничение: 16+
В субботу перед кировчанами выступит MARIA KON. Девушка приглашает всех желающих на заключительный концерт своего тура по России. Организаторы события обещают «трагедию, страсть и вопли разбитого танцпола».
Начало в 18.00
Конструктор - Практик, ул. Дерендяева, 29
Возрастное ограничение: 18+
Завершить вечер горожанам предлагают на вечеринке от проекта GEO. Ребята в течение 10 лет создавали развлекательную культуру города. Свой юбилей команда отпразднует на двух стилистически альтернативных танцполах.
Начало в 21.00
Академия кавказской кухни, г. Киров, ул. Янтарная Слобода, д. 14-в
Возрастное ограничение: 18+
30 МАЯ
Утром в воскресенье маленьким кировчанам и их родителям предлагают погрузиться в добрую историю про Карлсона, который живет на крыше. Необыкновенная дружба мальчика с самым известным в мире фантазером с пропеллером никого не оставит равнодушным.
Маленьких зрителей будут ждать в кировском театре кукол. Фото: kirovkukla.ru
Начало в 11.00
Кировский театр кукол, ул. Спасская, 22
Возрастное ограничение: 6+
Со смыслом можно будет провести время и на выставке «Как нам выжить (в)месте». В своих работах композиторы, художники и драматурги размышляют о путях взаимодействия с реальностью через художественные практики. Кировчанам представят аудио- и видеоарт, перфоманс, фотография, найденные документы и другие формы искусства.
С 12.00 до 20.00
ТЦ «Вятка-ЦУМ» Киров, ул. Воровского, 77, 5 этаж
Возрастное ограничение: 12+
Воскресным вечером зрителям будут рады на спектакле «Семейка Краузе». В старинный особняк к тетушкам Розе и Грете неожиданно наведается их любимый племянник Роберт с невестой и его младший брат Эрик, сбежавший из мест не столь отдаленных. И не зря - именно сегодня с тетушками случится беда, справиться с которой можно только общими силами.
Начало в 17.00
Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37.
Возрастное ограничение: 16+
В Кирове 30 мая выступит народная артистка России Лариса Долина. Певица представит юбилейную концертную программу в сопровождении Вятского симфонического оркестра имени Раевского.
Начало в 18.00
Вятская филармония, ул. Ленина, д. 102Б
Возрастное ограничение: 12+