Афиша мероприятий на 29 и 30 мая в Кирове: концерты, городские выставки и вечеринка в честь 10-летия GEO

В выходные перед кировчанами с концертом выступит MARIA KON. Фото: pixabay.com

29 МАЯ

Субботним утром юные горожане смогут отправиться на спектакль «Бременские музыканты». Зрителей ждет встреча с прекрасной Принцессой и веселым Трубадуром. Также будут погони, шутки, веселье, трюки, фокусы и, конечно, много музыки и песен.

Начало в 11.00

Театр на Спасской, ул. Московская, 17.

Возрастное ограничение: 6+

Свою работу продолжит новая выставка ART VYATKA' 2021. Проект направлен на поддержку, популяризацию и развитие локального молодого искусства. Выставка объединила более 100 работ от девяти молодых авторов.

С 10.00 до 18.00

Галерея прогресса, ул. Горького, 5

Возрастное ограничение: 6+

Вечером жителей будут ждать на постановке «Клинический случай». Карьера, личная жизнь, положение в обществе, уважение коллег - в один миг все, чем дорожил доктор Дэвид, оказалось под угрозой. Теперь главный герой спектакля готов пойти на любые увертки, чтобы сберечь свою репутацию.

В выходные зрители смогут увидеть комедию по пьесе Рэя Куни. Фото: kirovdramteatr.ru

Начало в 17.00

Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37.

Возрастное ограничение: 16+

В субботу перед кировчанами выступит MARIA KON. Девушка приглашает всех желающих на заключительный концерт своего тура по России. Организаторы события обещают «трагедию, страсть и вопли разбитого танцпола».

Начало в 18.00

Конструктор - Практик, ул. Дерендяева, 29

Возрастное ограничение: 18+

Завершить вечер горожанам предлагают на вечеринке от проекта GEO. Ребята в течение 10 лет создавали развлекательную культуру города. Свой юбилей команда отпразднует на двух стилистически альтернативных танцполах.

Начало в 21.00

Академия кавказской кухни, г. Киров, ул. Янтарная Слобода, д. 14-в

Возрастное ограничение: 18+

30 МАЯ

Утром в воскресенье маленьким кировчанам и их родителям предлагают погрузиться в добрую историю про Карлсона, который живет на крыше. Необыкновенная дружба мальчика с самым известным в мире фантазером с пропеллером никого не оставит равнодушным.

Маленьких зрителей будут ждать в кировском театре кукол. Фото: kirovkukla.ru

Начало в 11.00

Кировский театр кукол, ул. Спасская, 22

Возрастное ограничение: 6+

Со смыслом можно будет провести время и на выставке «Как нам выжить (в)месте». В своих работах композиторы, художники и драматурги размышляют о путях взаимодействия с реальностью через художественные практики. Кировчанам представят аудио- и видеоарт, перфоманс, фотография, найденные документы и другие формы искусства.

С 12.00 до 20.00

ТЦ «Вятка-ЦУМ» Киров, ул. Воровского, 77, 5 этаж

Возрастное ограничение: 12+

Воскресным вечером зрителям будут рады на спектакле «Семейка Краузе». В старинный особняк к тетушкам Розе и Грете неожиданно наведается их любимый племянник Роберт с невестой и его младший брат Эрик, сбежавший из мест не столь отдаленных. И не зря - именно сегодня с тетушками случится беда, справиться с которой можно только общими силами.

Начало в 17.00

Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37.

Возрастное ограничение: 16+

В Кирове 30 мая выступит народная артистка России Лариса Долина. Певица представит юбилейную концертную программу в сопровождении Вятского симфонического оркестра имени Раевского.

Начало в 18.00

Вятская филармония, ул. Ленина, д. 102Б

Возрастное ограничение: 12+