Премия имени Овидия Любовикова: в 2021 году лауреатами стали четыре человека

Антон Смердов получил награду в 2021 году за патриотические стихи. Фото: предоставлено библиотекой № 11

В начале мая в Кирове назвали лауреатов премии имени Овидия Любовикова 2021 года. На торжественной церемонии награждения, которая прошла в библиотеке № 11, были отмечены сразу четыре человека.

Так, поэт, член литературного клуба «Молодость» Антон Смердов удостоен премии за патриотические стихи, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто восстанавливал мир в Афганистане и Чечне.

От Кировского отделения «Союз журналистов России» лауреатами стали Гузель Уланова, главный редактор газеты Оричевского района «Искра» и режиссер, журналист, преподаватель актерского мастерства «Камерного «Театра 43» Татьяна Котвицкая за совместный проект «Цена войны в строках Победы». В рамках этого проекта был объявлен литературный конкурс, на который поступило множество стихов, посвященных героизму солдат в годы войны. Его участниками стали не только жители Кировской области, но и представители других регионов и даже стран. Стихи авторов-победителей актеры кировского драмтеатра прочитали на видео и выложили запись в интернет в День Победы.

Премию имени Овидия Любовикова также вручили журналисту, краеведу Олегу Четверикову. Олег Семенович - автор книги «Лиха беда начало. Очерки истории 311 стрелковой дивизии» и составитель фотоальбома «От Кирова до Берлина», где представлены работы Даниила Онохина. Это фотолетопись боевого пути той же 311 дивизии, которая была сформирована в нашей области в основном из жителей Кирова, Котельнича и Слободского.

Со времени учреждения этой награды лауреатами премии стали 66 человек: журналисты, писатели, творческие коллективы. С 2008 года ее вручают в стенах библиотеки № 11, которая носит имя поэта. И первым лауреатом, награжденным именно в библиотеке, стал ветеран войны Евгений Севастьянович Жуйков. Он получил премию за книгу «Шли мальчишки не за славой…» об истории создания на Соловках Военно-морской школы юнг.

Как рассказала директор библиотеки имени Овидия Любовикова, Ирина Барамзина, в последующие годы лауреатами премии становились:

- Юрий Павлухин, ветеран-блокадник, автор-составитель сборника «Блокада и мы»;

- Олег Шатков, руководитель литературного клуба «Поиск» за сборники стихов и прозы «Десант» и «Плакала мать Мария»,

- поэт и фотожурналист Петр Бармин, автор книг «Не поле перейти» и «Я память тех лет берегу».

- Александр Титов, автор и исполнитель песен, посвященных воевавшим в Чечне, Афганистане, а также во время Великой Отечественной войны - за сборник стихов «Время чести».

Отметим, что премия вручается не только литераторам. Например, в 2013 году эту награду получил режиссер кировского драмтеатра Евгений Степанцев за постановку спектакля «Соловьиная ночь» и журналист Наталья Ситникова за публикации на военно-патриотические темы. В 2019 году лауреатом премии стал режиссер ГТРК «Вятка» Алексей Фоминых за цикл исторических телеочерков и фильмов об участии наших земляков в боевых действиях.

Премия вручается не только литераторам: в 2019 году лауреатом стал режиссер ГТРК «Вятка» Алексей Фоминых за цикл исторических телеочерков и фильмов. Фото: предоставлено библиотекой № 11

- Награды удостаивались не только отдельные люди - писатели и журналисты, но и целые коллективы, - пояснила Ирина Барамзина. - За высокое исполнительское мастерство и большую концертную деятельность лауреатом премии стал Военный оркестр Кировской дивизии внутренних войск МВД России во главе с художественным руководителем Александром Логиновым. За воплощение военно-патриотической темы в постановке балетных спектаклей был награжден коллектив театра современного балета «Каданс». Премию получила и Кировская областная общественная молодежная поисковая организация «Долг» - за книгу «И поныне рыдает Божья Матерь с икон…». Всех их сближает та же память о войне, что в стихах у Овидия Любовикова.

Директор библиотеки также подчеркнула, что они всегда рады, когда лауреаты премии приходят к ним на творческие встречи.

- На одном из мероприятий мы попросили их ответить на вопрос: «Кем для них был Любовиков, и как звание лауреата повлияло на творческую карьеру?», - поделилась Ирина Леонидовна. - Писатель Владимир Ситников, удостоенный премии за повесть «Русская печь», рассказал слушателям о первой встрече с поэтом на пляже реки Вятки. Поэт Василий Мамонов сообщил, что занимался в клубе «Молодость», руководителем которого в 1970-80-е годы был Любовиков. Он вспомнил, что Овидий Михайлович всегда говорил, что нельзя научиться писать стихи по книгам, они должны идти от сердца.

СПРАВКА «КП»

Овидий Любовиков - кировский поэт-фронтовик. Ушел на фронт в феврале 1942-го со школьной скамьи, хотя ему было всего 17 лет.

В своей биографии Овидий Михайлович пишет очень скупо: «Ушел добровольцем в комсомольский лыжный батальон. Был на фронте. Награды - два ордена и пять медалей». Вот так просто и ясно - был на фронте. И навсегда сохранил верность горячему времени и фронтовым друзьям. И в каждом из 25 сборников Овидия Любовикова есть строки о войне.

Премия его имени была учреждена после смерти поэта в 1995 году. Учредителями стали Кировское отделение «Союза писателей России», «Союз журналистов России», департамент культуры и искусства Кировской области.

Премия присуждается за талантливую книгу стихов или прозы, интересный и правдивый газетный очерк, телевизионный фильм, за создание литературной композиции и ее исполнение. Произведения должны быть посвящены героизму и мужеству наших людей в дни Великой Отечественной войны, современникам, проявившим высокие моральные качества: стойкость, мужество, храбрость и благородство. Вручают награду ежегодно к 9 мая. С 2000 года вместе с премией вручается значок «Лауреат премии Овидия Любовикова».

В разные годы награды удостаивались многие известные люди города и области: Анатолий Устюгов, Александр Скорняков, Евгений Мильчаков, поэтессы Маргарита Чебышева и Елена Наумова, Ольга Журавлева и Маргарита Котомцева, поэты Александр Титов и Александр Сластников, журналисты Николай Пересторонин, Виктор Бакин, Василий Смирнов.