Больница Скорой помощи: новый этап развития

Губернатор региона Игорь Васильев оценил ход ремонтных работ на территории медгородка. Фото: kirovreg.ru

В кировской больнице Скорой медицинской помощи идет масштабный ремонт. Ход работ на территории медгородка 20 мая оценил губернатор региона Игорь Васильев. Он также провел совещание по дальнейшему развитию больничного городка.

В планах - все отделения больницы соединить надземным переходом. Это позволит улучшить логистику, увеличит доступность обследований и улучшит скорость и качество оказания медицинских услуг. Деньги на эти цели будут выделены из областного бюджета. Кроме того, планируется обустроить новый пандус у хирургического корпуса для более удобного заезда бригад скорой помощи.

- В целом у нас две основные задачи: сделать медицинские учреждения максимально комфортными, удобными и доступными для пациентов, а также привлекательными для работы медицинского персонала, с хорошим оборудованием и возможностью для карьерного роста, - подчеркнул Игорь Васильев. - Я уверен, что в ближайшее время, набрав такой темп, мы решим все вопросы и добьемся того, чтобы здравоохранение Кировской области стало одним из лучших в стране, и к нам приезжали лечиться пациенты из других регионов.

Напомним, что больница Скорой медицинской помощи - одно из ключевых учреждений здравоохранения не только города Кирова, но и всей области. Здесь в режиме 24/7 оказывается высококвалифицированная помощь по уникальным профилям экстренной помощи: урология, колопроктология, хирургия, акушерство и гинекология.

Подводя итоги совещания, губернатор Кировской области подчеркнул, что за последние четыре года в сфере здравоохранения произошли колоссальные изменения: проведены качественные ремонтные работы практически всех детских и взрослых поликлиник. В сфере здравоохранения проведена 100-процентная цифровизация, внедрен «искусственный интеллект» и в большинстве муниципалитетов - программа лекарственного возмещения, обустроены вертолетные площадки, санитарная авиация летает по всей области.