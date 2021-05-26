Пять способов жить экономно, не ужимаясь в расходах

Если регулярно пользоваться хотя бы некоторыми советами, уже через месяц на карточке или в кошельке останется денег больше, чем вы привыкли видеть.

Лето совсем близко, и скоро наступит пора каникул и отпусков. А это значит, что потребуются деньги. Не обязательно большая сумма, но хотя бы на летние шорты, платье и отдых ее должно хватить! Не хотите затягивать пояса и во многом себе отказывать, когда душа просит праздника? И не надо! Чтобы регулярно экономить, достаточно лишь немного изменить свои привычки.

Пользуйтесь бонусами, акциями и купонами

Покупки, спорт, красота, отдых, еда - при желании практически все это можно найти со скидкой. Но для этого придется приложить немного усилий - читать рекламные рассылки, заходить на сайты компаний в раздел «Акции». Зато с помощью купонов можно сделать со скидкой маникюр, массаж, подстричься, перекусить. Только имейте в виду, что условия у промоакций разные. Есть совершенно бесплатные услуги, а есть те, за которые придется доплатить - гораздо меньше изначальной стоимости. Также нужно быть готовым к тому, что «счастливые часы» будут в определенное время - утром или днем, а не когда вам удобно.

Расплачивайтесь картой и получайте кешбэк

Сегодня банки предлагают самые разные программы, пользоваться которыми очень выгодно. Например, можно оформить карту, каждый месяц оплачивать ею покупки и получать процент на остаток. А еще у современных банковских карт, как правило, есть кешбэк - возврат части денег, потраченных на покупки или отдых. Так что можно изучить несколько предложений разных банков и выбрать наиболее подходящее именно для вас.

Не забывайте про общественный транспорт

Такси, личный автомобиль - все это удобно, но при этом накладно. Если погода хорошая и расстояние небольшое, можно пройтись пешком. Полезно и для здоровья, и для кошелька. Если же добраться нужно в другой район города, лучше воспользоваться общественным транспортом. Тем более в муниципальных автобусах, троллейбусах и даже коммерческих маршрутках Кирова, оборудованных устройствами для приема бесконтактных банковских карт, до 30 июня 2021 года включительно действует акция. Оплачивая проезд бесконтактной картой «Мир» любого банка, вы получаете скидку на проезд в размере 5 рублей. Вроде бы немного, но даже пара поездок в день в течение рабочей недели - уже 50 рублей экономии. А ведь ездим мы гораздо чаще. В Кировской области выдано более 800 тысяч карт «Мир», многие из которых - бесконтактные. Расплачиваться ими можно как в общественном транспорте, так и в магазинах, ресторанах и кафе.

Покупайте в интернете

Если вы еще не освоили шопинг в интернете, самое время этим заняться. Покупая онлайн, можно значительно сэкономить. Многие магазины все чаще дают дополнительную скидку за онлайн-оплату, устраивают интернет-распродажи. А если это сайт, где есть много поставщиков, то на нем, скорее всего, можно найти разные цены на один и тот же товар. И выбрать самую привлекательную. Кроме того, покупая онлайн, вы сразу видите итоговую сумму и понимаете, не превышает ли она ваш лимит. Не забывайте только выбирать магазины с бесплатной доставкой.

Ведите учет расходов

Отправляясь в магазин, составляйте список покупок, оплачивая мобильную связь, проверяйте, какие услуги подключены (особенно у детей). Не ленитесь изучать новые линейки тарифов у сотовых операторов и онлайн-кинотеатров - там постоянно появляются выгодные предложения. Проведите ревизию ежемесячных платежей. Зачем, к примеру, платить за домашний телефон в квартире, если вы им не пользуетесь. Его можно просто отключить.