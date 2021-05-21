Захар Акулов: «Мы не выживаем, мы работаем»

Захар Акулов не изменяет своим увлечениям - электронике, программированию и радиоконструированию - даже в экспедициях. Фото: Предоставлено героем публикации

Немногие жители нашей области хотели бы отправиться в путешествие в Арктику или Антарктиду, предпочитая более теплые места для отдыха. Но почему-то многие считают, что жизнь полярников наполнена романтикой. Очевидно, такое впечатление складывается благодаря книгам, фильмам и телепередачам, в которых рассказывают, что жизнь среди льдов - сплошное приключение. А ведь это на самом деле довольно тяжелый труд. Как живут и работают люди вдали от родного дома в суровых условиях вечных льдов, в преддверии Дня полярника, который отмечается 21 мая, мы узнали у нашего земляка Захара Акулова, не раз побывавшего в экспедициях в Антарктиде.

Вновь прибывших на зимовку традиционно встречают морожеными бутербродами, мороженой водкой и горячим глинтвейном. Фото: Предоставлено героем публикации

- Очень часто нас спрашивают: как вы выживаете, - рассказывает кировчанин. - В Антарктиде выживают всякие бразильцы с индусами и прочие туристы. А мы не выживаем, мы работаем. И наш труд мало чем отличается от работы на большой земле. Разве что удаленностью от всех благ цивилизации и необычностью места. Но не дай бог, произошла какая-нибудь авария, скажем, сдох дизель-генератор - это становится большой проблемой. Какой-то ремонт на матчасти станции, конечно, произвести можно. А если нет? Новый генератор придет только со следующей экспедицией. Да и проблемы психологического характера возникают. Длительное пребывание вдали от дома и вообще от цивилизации - очень большая опасность. Человек, бывает, банально устает от этого, и начинает чудить. Например, может удариться в религию, причем в махровое такое мракобесие. Или замкнуться в себе, перестать общаться с коллегами, выходить из своей комнаты только при крайней необходимости. Или начнет искать повод для подвига - вот это самое опасное. А родных-близких рядом нет, некому ему голову «на место поставить». Коллегам же сложнее всего справиться с религией, а против всего остального есть способы - главное, найти правильный подход к такому человеку.

В Антарктиде без дизельной электростанции не обойтись. Фото: Предоставлено героем публикации

Помогает справиться с трудностями, по словам Захара Акулова, поддержка тех, с кем приходится работать в таких сложных условиях, любимое дело или увлечение. И, конечно, чувство юмора.

- Несколько раз мы на зимовке лепили чебуреки, - поделился полярник. - И в каждой серии делали парочку «счастливых»: в качестве начинки использовали особо едкий зеленый китайский перец. И как-то так получилось, что две или три серии подряд «счастливые» попадались одному человеку. Он заподозрил неладное и даже обиделся. Но потом удача его покинула, и «счастливые» чебуреки ему больше не доставались.

Шашлык «Восточный». Дрова не горят, поэтому приходится греть их пропаном, который тоже приходится согревать. Фото: Предоставлено героем публикации

Кировчанин отметил, что при ограниченном и постоянном круге общения, причем в течение длительного времени, очень важен доброжелательный настрой и комфортный микроклимат в коллективе.

- Друзей на зимовке ты заводить не обязан, однако они, скорее всего, появятся, - поясняет Захар. - В любом случае тебе придется сохранять как минимум хорошие отношения с окружающими хотя бы потому, что бойкот в закрытом коллективе - штука страшная. А скоротать время и скрасить длинные вечера помогает хобби. Оно еще поднимает твою ценность в кругу полярников, если это увлечение полезное. Например, я увлекаюсь электроникой, программированием, радиоконструированием.

Как-то спроектировал и собрал приборчик, который регистрирует условия образования льда. Думаю, с его помощью кто-то уже диссертацию защитил.

Захар отметил, что у полярников довольно много свободного времени, и его можно провести по-разному.

- Я как-то читал интервью «одноразового» полярника, который сравнивал зимовку с тюрьмой. Мол, некуда выбраться, - говорит кировчанин. – Вот он «сидел в тюрьме», а я за последнюю зимовку освоил 3d печать, парочку CAD'ов (система автоматизированного проектирования - Ред.), подтянул свой немецкий, прокачался в программировании и электронике. Спросите: откуда столько свободного времени? Все просто - нам не нужно каждый день тратить час-другой, чтобы добраться до работы. Фактически, проснулся, надел тапочки - все, ты уже на рабочем месте. Мы не тратим время на приготовление пищи - этим занимается повар. Ну и, разумеется, отсутствуют такие времяпожирающие развлечения, как походы по магазинам, гаражи, дачи с картошкой и шашлыками.

Иногда поднять настроение помогают пингвины. Фото: Предоставлено героем публикации

В завершение нашего разговора хочется подчеркнуть, что работа полярника не sine cura (без забот - Ред.). На зимовках в Антарктиде и Арктике есть и свои трудности, и свои прелести. Но совершенно точно можно сказать: в экспедиции смогут работать только сильные духом, понимающие все сложности пребывания вдали от семьи, друзей и всех благ цивилизации, да еще и в суровых климатических условиях, люди. И главное - готовые не просто принимать такие обстоятельства, но и работать в них.

Коллектив «Комсомольской правды» - Киров» поздравляет всех жителей нашей области, побывавших в арктических и антарктических экспедициях с Днем полярника. Пусть все зимовки проходят в штатном режиме, техника никогда не выходит из строя, друзья всегда приходят на помощь, а родные и близкие согревают теплом несмотря на большие расстояния между вами.