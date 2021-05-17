В Кирове создадут Центр выявления, поддержки и развития талантов детей и молодежи

Основной этап строительства Центра должны завершить к концу текущего года. Фото: kirovreg.ru

В Кирове появится Центр центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей. Об этом стало известно на заседании попечительского совета организации во главе с его председателем, губернатором региона Игорем Васильевым.

У Кировской области богатый опыт работы с гениальными детьми. Так, в 1991 году в нашем регионе был создан Центр дополнительного образования одаренных школьников. Новая организация станет его структурным подразделением. Открывая заседание попечительского совета, Игорь Васильев напомнил, что создание условий для самореализации и развития талантов школьников является одной из пяти национальных целей, определенных президентом РФ Владимиром Путиным. Для гармоничного развития подрастающего поколения и молодежи должны быть обеспечены все необходимые условия.

На заседании его участники определили ключевые направления обучения детей, утвердили состав Экспертного совета, а также критерии отбора обучающихся и руководителей программ, которые будут реализовывать в Центре. Отметим, что приезжать на учебу сюда смогут школьники со всех районов области. Стоит также заметить, что новая структура позволит работать с будущими студентами на системной основе, а после поставлять подготовленных абитуриентов в вузы, а квалифицированные кадры - на предприятия региона.

Территорию, где разместится здание организации, уже определили: это земельный участок за ЖК «Алые паруса». Сейчас проводится экспертиза проектно-сметной документации. Основной этап строительства должен быть завершен до конца 2021 года. На возведение Центра областной бюджет выделит 250 миллионов рублей. Еще 200 миллионов регион получит из федеральной казны - на закупку лабораторного и учебного оборудования.