Трофейное искусство, или Великое ограбление нацистов

Фото: instagram.com/asiya_by_art/

С античных времен войны сопровождались присвоением произведений искусства. Это стало даже символом победы.

Так, походы крестоносцев «за святую веру» с благословения самого Папы вполне сочетались с невиданными грабежами. В 1204 году они вывезли из Константинополя лучшие образцы византийского искусства, знаменитые памятники античности, привезенные многими императорами из Италии, Греции и Египта. Четверка лошадей, украденная крестоносцами из Константинополя, и сейчас украшает Собор Святого Марка - символ Венеции.

Особо же в этом плане отличился Наполеон. У него был свой арт-план - собрать в Лувре все достояние человечества. В результате после поражения французам пришлось вернуть награбленное. Законным владельцам было возвращено более 5000 уникальных произведений, включая Гентский алтарь Ван Эйков и статую Аполлона Бельведерского. Это и была первая в истории реституция (форма материального возмещения ущерба - Ред.).

В ХХ веке была принята 56 статья Гаагской конвенции, запрещающая преднамеренный захват, истребление или повреждение любых художественных произведений. Но это абсолютно ничего не изменило.

Во время Первой мировой войны немцы уничтожили немало произведений искусства, которые пришлось возмещать «из своих». К примеру, в результате обстрела сгорела библиотека города Лувена в Бельгии. Германия компенсировала потери бельгийцев книгами из своих библиотек и возвращением Гентского алтаря, еще в XIX веке законно купленного Берлинским музеем.

Фото: instagram.com/asiya_by_art/

Реванш решили взять во Вторую мировую войну. Идеологически подкованные нацисты с энтузиазмом взялись за объявленную Гитлером «реституцию ценностей, украденных у немецкого народа». Считая несправедливым Версальский мирный договор, заключенный после Первой мировой, они начали масштабные грабежи по всей Европе. Гитлер продолжил идею Наполеона. Великое ограбление Европы должно было увековечить его имя. Он планировал создать музей имени себя. Откуда такое рвение? Потому что ему не удалось стать успешным художником? Потому что ему отказали в поступлении в Венскую академию изящных искусств? Или он хотел вырезать у человечества целые пласты истории? Отобрать его прошлое?

После капитуляции Германии странам-союзницам предстояло не только поделить сферы влияния, но и решить, что делать с награбленными нацистами произведениями искусства. Англичане и американцы создали сеть пунктов, куда свозили все найденные арт-объекты. Впервые в истории ценности отдавались в распоряжение стране, откуда они были вывезены, а не конкретным лицам или музеям. И далеко не все правительства спешили возвратить произведения искусства в частные руки.

Вопрос реституции является спорным. С правовой точки зрения до сих пор нет полной ясности. Потому что на свете есть масса перемещенных ценностей. И если копать глубоко, то нужно возвращать картины из Лувра в Италию, откуда их вывез Наполеон. Поэтому вопрос остается открытым. Главное, чтобы в погоне за справедливостью, не пострадали сами произведения искусства.

СПРАВКА «КП»

Ася Гимборг - магистр искусствоведения, член ассоциации искусствоведов, специалист по Османскому искусству, выпускница Оксфорда по специальности «Исламское искусство и архитектура». Автор научных статей, создатель уникальных авторских курсов и марафонов по искусству Востока.