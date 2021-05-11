Ирина Яблокова: «Мне везет на хороших людей»

В проекте «Люблю читать» Ирина Яблокова работала как режиссер, актриса в кадре и линейный продюсер кировских съемок. Фото: предоставлено героиней публикации

Волшебная сказочная страна - именно так многие кировчане представляют жизнь «Театра на Спасской». Ведь именно чудесный мир, где добро всегда побеждает зло, предстает перед маленькими зрителями на этой сцене. Но настоящие театралы знают и любят и постановки для взрослых - спектакли, которые заставляют задуматься над жизнью героев и своей собственной. И немногие осознают, что смешная Мышка из сказки «Теремок» и сержант Кирьянова из спектакля «А зори здесь тихие…» - одна и та же актриса. Все потому, что Ирина Яблокова никогда не играет, она проживает жизнь каждого своего персонажа.

РЕШИЛА РИСКНУТЬ

11 мая актриса отмечает свой творческий юбилей - 25 лет творческой деятельности. Около 80-ти ролей. И за эти годы она ни разу не изменила любимой сцене - «Театру на Спасской».

- Я мечтала играть на сцене еще в детстве, - рассказывает Ирина Юрьевна, - примеряла на себя различные образы: учительница, балерина, милиционер, космонавт. Нравилось придумывать подробности жизни персонажей. Тогда это было просто интересной игрой, гораздо увлекательнее чем куклы.

Но в актерскую профессию пришла не сразу. Так получилось, что по окончанию школы, поступила в Кировское медицинское училище.

После медучилища, по приглашению главврача травматологической больницы Александра Завьялова, пришла в первое ортопедическое отделение медсестрой. Работа нравилась и все получалось. Но… судьба решила напомнить о детской мечте. Познакомилась с актерами драмтеатра. Рассказала им, что хотела играть на сцене и даже пыталась поступить в набираемую в Кирове Михаилом Салесом группу для обучения актерскому мастерству. Ребята предложили помочь с подготовкой в театральное училище. И девушка решила рискнуть.

- Но уже появился определенный медицинский опыт, не жалко было уходить в другую профессию?

- Медучилище и работа в «травме» дали жизненную закалку, - говорит Ирина, - другой взгляд на жизнь. Это было раннее взросление: когда тебе 19 лет и ты отвечаешь за чужие жизни - это очень серьезные внутренние изменения.

«МАМА ЮША»

Один из ребят помог девушке подготовить чтецкую программу и посоветовал ехать в Казань. Там как раз набирала курс Юнона Ильинична Карева, великолепная актриса и талантливый педагог. Ее бывшие ученики, приехавшие на работу в Кировский ТЮЗ дали Ирине номер телефона.

Ирине (в центре) посчастливилось учиться у ведущих мастеров Казанского театрального училища - Юноны Каревой и Вадима Кешнера. Фото: предоставлено героиней публикации

- Я ей позвонила, сказала, что хочу поступить, она ответила: приезжайте, - поясняет Ирина. - Собрала документы, уволилась из больницы и поехала в чужой город. Приезд в Казань начался с небольшого приключения: я заблудилась. С огромной тяжелой сумкой, в которой, помимо личных вещей, было множество продуктов - все же ехала в неизвестность. Я поначалу просто разревелась. Но увидела милиционеров, объяснила ситуацию, и они довезли до училища на патрульной машине.

На время экзаменов Юнона Ильинична пригласила Ирину пожить у нее, помогала готовиться к консультациям. А затем оставила ее в своей квартире «на хозяйстве» и уехала в Москву навестить сына - Сергея Говорухина, который пошел по стопам знаменитого отца и стал режиссером, правда документального кино.

А Ирина прожила у Каревой не только весь абитуриентский период, но и две недели после поступления в училище: не сразу дали общежитие.

- Юнона Ильинична - легенда Казани, - отмечает актриса. - Я ее звала «мама Юша», она разрешила. Была ведущей актрисой Казанского государственного академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова. В 1992 году, когда мы поступили, она уже полностью переключилась на преподавание. Более 40 лет Юнона Ильинична и ее друг, великолепный актер, народный артист России Вадим Валентинович Кешнер, были ведущими мастерами училища. Всем, кто учился у «Каркешей», («Карева-Кешнер»), очень повезло. С Юноной Ильиничной мы на всю жизнь остались хорошими друзьями, очень близкими людьми. К сожалению, ее уже нет.

Надо отметить, что, по словам Ирины Яблоковой, ей в жизни вообще везло на хороших людей. Несмотря на то, что в 1996 году, когда девушка окончила училище, театры никому были не нужны и студенты-выпускники тоже, Ирину сразу взял в труппу Александр Павлович Клоков.

НА РЕЖИССЕРА УЧИЛАСЬ В «ЩУКЕ»

Так молодая актриса попала в «Театр на Спасской», в котором служит уже четверть века. За это время сыграно много интересных ролей, творческая копилка пополнилась множеством удачных находок. Но в какой-то момент Ирина почувствовала, что нужно что-то новое, какое-то развитие, и поступила на режиссерский факультет в институт имени Бориса Щукина при государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

В 1996 году, когда девушка окончила училище, ни театры ни студенты-выпускники тоже, Ирину сразу взял в труппу Александр Павлович Клоков. Фото: предоставлено героиней публикации

И снова судьба улыбнулась актрисе. Юнона Карева, выпуская своих учеников, говорила: если решите учиться на режиссеров, идите к Александру Михайловичу Поламишеву. И девушке посчастливилось познакомиться с ним, причем в Кирове! Режиссер приехал в Кировский драмтеатр поставить по просьбе актрисы Натальи Исаевой антрепризный спектакль.

- Я представилась ученицей Каревой, - вспоминает Ирина Юрьевна, - а Поламишев был с ней очень дружен, и спросила, когда Александр Михайлович набирает курс. Оказалось - именно в тот год.

Режиссер познакомил актрису со своей студенткой из Кирова - Ларисой Крупиной, она помогла подготовиться к поступлению. Училась Ирина заочно, совмещая учебу и работу. Со второго курса нужно было предоставлять в институт режиссерские работы. Ирина Яблокова попросила актера «Театра на Спасской» Вячеслава Ишина, который был еще и режиссером ряда постановок, взять ее ассистентом, когда он ставил «Меч самурая». Когда он готовил следующую постановку, снова спросила: «Можно?». А дальше уже он считал, что она должна быть его ассистентом во всех спектаклях.

- Я играла во всех постановках Вячеслава Александровича с 1998 года, когда он поставил свой первый спектакль «Сказка про солдата и змею», - подчеркивает Ирина Юрьевна, - вообще очень любила играть в спектаклях Славы Ишина и Александра Павловича Клокова.

Свой преддипломный спектакль как режиссер Яблокова поставила со студенческим театром пединститута. Постановка по пьесе Уильяма Сарояна «Эй, кто-нибудь» на фестивале «Студенческая весна» был отмечен в нескольких номинациях. А дипломным спектаклем стала сказка «Федорино горе» в родном театре, где постановка шла потом на протяжении 9 лет.

- Ирина Юрьевна, Вы сказали, что очень любили играть у Александра Клокова и Вячеслава Ишина. А какие роли были самыми любимыми?

- Все роли отчасти любимые, в каждой оставляешь часть себя, - поделилась актриса. - Конечно, первая роль - Лаура в «Маленьких трагедиях», но там я работала в пару с другой актрисой. А первой постановкой, которую я репетировала «с нуля» и была «хозяйкой роли» для меня стала «Сказка про солдата и змею», где я играла Жанетту. Конечно, эту роль я тоже люблю. А еще хочу отметить роль Саши Негиной в «Талантах и поклонниках», Роксану в «Сирано де Бержерак», Одарку в постановке «Ночь перед Рождеством». И не могу не назвать сержанта Кирьянову в спектакле «А зори здесь тихие…»

Ирина Яблокова вспоминает, что даже на репетициях этой постановки в некоторые моменты на глазах у всех были слезы, а по коже - мороз.

В 2017 году приобрела еще один любопытный творческий опыт. Удалось поучаствовать в съемке образовательного проекта по заказу из Москвы «Люблю читать». Профессиональные актеры и дети из театральной студии читали отрывки из лучших произведений мировой классики. Работала как режиссер, актриса в кадре и линейный продюсер кировских съемок.

ПУТЕШЕСТВИЯ - ЕЩЕ ОДНА СТРАСТЬ

- Вы не играете свои роли, а проживаете. Это эмоционально очень сложно. Как восстанавливаетесь?

- Путешествую. Я всегда знала, что люблю это делать, но не всегда была возможность, - смеется Ирина. - Сначала ездила к подруге на западную Украину, в Волынскую область. Потом к двоюродной сестре в Днепропетровскую, затем был Египет и Барселона, северные города Израиля. В Египте понравился дайвинг с аквалангом - очень круто. Ощущение - как-будто в огромном аквариуме: рыбки, скаты, кораллы, вода прозрачная, безумно красиво.

В Египте очень понравился дайвинг с аквалангом: безумно красиво. Фото: Предоставлено героиней публикации

Актриса рассказала еще об одном увлечении - она любит верховую езду. Брала уроки. В поездке на Майорку, где Ирина побывала на ранчо, навыки общения с лошадьми очень пригодились.

Актриса в Кирове брала уроки верховой езды, которые пригодились в поездке на Майорку.Фото: предоставлено героиней публикации

В процессе беседы выяснилось, что Ирина Яблокова - человек, умеющий преодолевать любые сложности и препятствия, несмотря на некоторую нерешительность. А получается все потому, что везет на хороших людей. Были прекрасные педагоги и сейчас много чудесных друзей.

- Что бы хотелось себе еще пожелать?

- Желания есть, но не будем «смешить Бога».

ЛЮБИМЫЕ РОЛИ ИРИНЫ ЯБЛОКОВОЙ

Сестра Рэтчед в спектакле «Над кукушкиным гнездом» (16+), режиссер Борис Павлович. Фото: Сергей БРОВКО

Федосья, прислуга адвоката Яншина в «Истории одного преступления» (16+), режиссер Егор Чернышов. Фото: Светлана БОТЕВА

Сержант Кирьянова в спектакле «А зори здесь тихие…» (16+), режиссер Вячеслав Ишин. Фото: Тамара РЫЛОВА