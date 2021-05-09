Народные умельцы из Кировской области создают необычные деревянные скульптуры

Отдельное место в творчестве занимают всевозможные звери и птицы. Фото: предоставлено героем публикации

«ФИГУРЫ ОСТАВЛЯЮ В ЛЕСУ»

Благодаря Константину Лайко из Вятских Полян местные жители особенно полюбили прогулки в небольшом хвойном перелеске в микрорайоне Стрелка. По всей лесопарковой зоне он «поселил» медведей, сов, белок и кабанов из дерева. Мужчина создает своих сказочных персонажей из сухих стволов.

С каждым разом Константин делает более сложные фигуры. Фото: предоставлено героем публикации

- В этой лесопарковой зоне лежит много деревьев, которые просто там гниют, - пояснил мастер. - Из них я и делаю скульптуры. Работаю прямо в лесу, где оставляю свои работы. Но бывает так, что соседи приносят мне материал домой и просят сделать какую-то фигуру.

По словам умельца, на создание одного творения у него может уйти от одного до четырех дней в зависимости от сложности задумки. При работе с деревом Константин сначала «ищет форму» и проводит грубую обработку. Затем мастер приступает к деталям. В основном мужчина работает бензопилой, однако для «мелочей» бывает нужна стамеска. Чтобы защитить фигуру от гниения и паразитов, он обрабатывает ее морилкой и лаком. Также для некоторых работ использует краску.

Мужчина создает свои работы из стволов сухих деревьев. Фото: предоставлено героем публикации

Семья охотно поддерживает увлечение Константина. Также мотивируют его и местные жители. По словам мужчины, люди пишут умельцу комментарии, благодарят за работы и отмечают, что стали чаще ходить в лес, чтобы полюбоваться на его обитателей.

Супруга поддерживает умельца в его увлечении. Фото: предоставлено героем публикации

«ИДЕИ ПРИХОДЯТ САМИ»

Еще один создатель необычных скульптур из дерева проживает в Арбаже. При помощи бензопилы и других инструментов у Сергея Федяева получаются удивительные львы, орлы, и волки.

По словам умельца, заниматься таким видом искусства он начал в2015 году. Тогда мастер поступил и окончил международную школу плотников «Тайга» в Нижегородской области на профиль «Норвежская и канадская рубка». Как и все начинающие следил и ориентировался на работу профессионалов.

Сергей Федяев делает удивительные скульптуры из дерева. Фото предоставлено героем публикации

- Рисовать не умею, поэтому эскизов не делаю, - рассказал о творческом процессе мастер. - Идеи приходят сами, на многое вдохновляет жена. Некоторые обдумываю по три - шесть месяцев. А потом уже приступаю к работе.

По ходу дела умелец «подстраивается» под материал - как и что лучше сделать. Так и получаются удивительные фигуры всевозможных животных. Для творческого процесса Сергею требуется много разного материала. Он собирает его в лесу: в основном это поваленные или аварийные деревья, но в ход идут и коряги, и выкорчеванные пни.

«ВДОХНОВИЛИ КОЛЛЕКЦИИ ИЗ КИНДЕРОВ»

Кировчанин Антон Жигалов также с 2017 года мастерит фигуры из дерева. Началось все с небольших изделий. Затем мастер перешел к большим скульптурам.

Кировчанин вырезал несколько фигурок из коллекций «Киндер сюрприза». Фото: vk.com/t.jigan

Свои работы умелец создает в основном из валежника при помощи бензопилы. Затем дорабатывает бормашинкой и шлифовальной болгаркой. На одну работу у Антона уходит от 20 до 30 часов. Раскрашивает фигуры мастер тоже сам.

Создание одной работы занимает от 20 до 30 часов. Фото: vk.com/t.jigan

Среди необычных работ кировчанина - дракон из «Киндер сюрприза». По словам умельца, в детстве он сам собирал коллекции из «Киндеров», с драконами как раз и была одна из самых любимых.