В Кировской области почти 90 тысяч человек прошли полный цикл вакцинации от коронавируса

Выездные пункты вакцинации в Кирове также продолжают свою работу. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. 5 мая поступила очередная партия вакцины «Спутник V» - 40 тысяч доз. Об этом рассказали в региональном правительстве.

На данный момент общий объем привезенного препарата от коронавируса превышает 177 тысяч доз. Первым компонентом привиты 133042 кировчанина, причем 80 тысяч из них - люди возраста 60 лет и старше. Полный цикл вакцинации прошли уже 89502 жителя региона, более 55 тысяч из них - граждане старшей возрастной категории.

- На днях сделала прививку новой вакциной от коронавирусной инфекции. Чувствую себя хорошо, последствий никаких нет после прививки. Впереди у всех педагогов последние звонки, выпускные, и важно оставаться в строю. Риск заразиться все еще высокий, тем более, если выезжать за пределы региона на отдых. На примере родных знаю, какие могут быть серьёзные последствия болезни, а вакцинация на сегодня самый эффективный способ уберечь себя и близких. Поэтому среди моих коллег много тех, кто уже сделал прививку или собирается ее сделать, - рассказала директор Вятской гуманитарной гимназии Валерия Вологжанина.

Губернатор региона Игорь Васильев отметил, что возможность привиться от коронавируса - одна из важнейших задач правительства и Минздрава. Кировчане всегда активно участвуют в прививочных кампаниях. К примеру, осенью 2020 года от гриппа вакцинировались более 460 тысяч жителей региона. Правительство Кировской области надеется на такую же активность при вакцинации от коронавируса.

- Мы видим, что желание людей защитить свое здоровье и здоровье своих близких достаточно большое. Это свидетельствует о том, что население позитивно относится к вопросам вакцинации. И благодаря этому мы сможем достаточно быстро сформировать коллективный иммунитет против COVID-19, - отметил губернатор.

Напомним, что в Кирове, помимо стационарных, продолжают работать выездные пункты вакцинации:

- с 4 по 7 мая с 9 до 15 часов - на территории СТК «Порошино» (Боровицкая, 36);

- с 5 по 7 мая с 10 до 17 часов - в ЦУМе;

- 6 мая с 9 до 16 часов - на Театральной площади;

- 10 мая с 10 до 19 - в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен».