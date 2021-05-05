Прогноз погоды на май 2021 в Кирове: температура воздуха ожидается ниже климатической нормы

В мае ожидаются резкие перепады температур Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области май текущего года может стать первым холодным месяцем, начиная с 2017 года. Средняя температура будет ниже нормы на 0,5 - 1 градус. Кроме того, ожидается избыток дождей.

120% ОСАДКОВ

Начало мая уже запомнились кировчанам ливнями. В первой пятидневке месяца выпало значительное количество осадков. Однако и остальная часть мая запомнится жителям дождями. По информации «Любительской метеорологии», на территории региона прогнозируется как минимум 100-120% осадков от нормы. Кратковременные дожди, а местами и грозы, пройдут 5, 7, 8 и 10 мая.

Затем gismeteo.ru обещает в Кирове долгожданное потепление и солнечную погоду с 11 по 14 мая. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +17…+24 градусов. После чего почти до конца месяца в областном центре будут лить дожди. Воздух может прогреваться до +14 градусов.

РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР

Также метеорологи-любители предупреждают кировчан, что погода в мае может быть обманчивой. В течение месяца ожидаются резкие колебания температуры, связанные с прохождением циклонов.

В теплых секторах циклонов будут происходить выносы теплых воздушных масс, а в тыльной их части - вторжения арктических воздушных масс, - пояснили в сообществе. - Наверняка в таких условиях стоит ждать и активную грозовую деятельность.

Вероятность заморозков будет высокой на протяжении всего месяца. Ночами температура воздуха будет прогреваться до +5…+7 градусов. Возможны похолодания до +2.

Только начиная с 28 мая, столбик термометра ночами не будет опускаться ниже +10. Днем воздух может прогреваться до +18…+20 градусов. Установится погода без осадков.

КСТАТИ

Жителям напоминают, что в отдельные годы в мае в Кировской области выпадал снег. К примеру, интенсивную волну холода отметили в 2002 году. Особенно кировчан удивил 2017 год. Тогда в первой и в начале второй декады месяца местами образовался временный снежный покров.

Запомнился май и особенно жаркими температурами. Так, по-настоящему летнюю погоду зафиксировали в 2013 и в 2016 году. Тогда воздух в Кирове прогрелся до +30 градусов.