Кировская писательская организация отмечает 100-летие

В мае 1921 года на первом съезде вятских литераторов была создана кировская писательская организация. Фото: Предоставлено кировским отделением «Союза писателей России»

В этом году кировская писательская организация отмечает вековой юбилей. Она была образована 27 мая 1921 года. В то время на Вятке проходил трехдневный съезд пролетарских писателей. Сейчас это Областное отделение Союза писателей России. Возглавляет его Ольга Шуклина-Юрлова. Руководитель рассказала, что к празднику планируется издать справочник обо всех наших писателях за последние 100 лет. Для этих целей министерство культуры области выделило 70 000 рублей.

- Не знаю, что нас ждет дальше. Мы уже пережили и лихие 90-е и то, что с появлением интернета книги перестали продаваться. Кроме того, Правительство области оставило организацию без дотаций. Помощь нам оказывает союз писателей России, который 22 декабря 2020 года вошел в Ассоциацию союзов писателей и книгоиздателей. Она была образована по инициативе Администрации Президента Российской Федерации, - рассказала Ольга Леонидовна.

По словам руководителя Кировского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», регион славится талантливыми авторами, чьи имена известны по всей стране.

- В настоящее время в регионе проживает 56 человек, которые являются членами Союза писателей России, - поясняет Ольга. - К сожалению, пишущих много - по-настоящему талантливы единицы!

Группа прозаиков и поэтов - приверженцев реалистической традиции, пополнялась и пополняется новыми молодыми дарованиями, продолжающими дело старших собратьев по перу. Фото: Предоставлено кировским отделением «Союза писателей России»

Областное отделение Союза писателей России сохраняет традиционные ценности. Организация постоянно проводит семинары, конкурсы и фестивали. Большое внимание в организации уделяют поиску и обучению юных дарований. Молодых авторов Вятской земли стараются как можно чаще отправлять на учебу на Всероссийские совещания литераторов. Такие встречи дают колоссальный опыт и знания. Именно там можно обмениваться своими идеями и узнавать для себя что-то новое.

Старшее поколение Союза писателей России - это очень уважаемые и почитаемые люди в Кировской области. Они участвуют в различных культурных мероприятиях, которые проводят библиотеки, детско-юношеские центры и другие общественно-просветительские организации.

Несмотря на многие сиюминутные трудности, члены Союза писателей России, проживающие в городе Кирове, успешно продолжают и творчески развивают лучшие традиции великой русской литературы. Фото: Предоставлено кировским отделением «Союза писателей России»

«Комсомольская правда» - Киров» планирует более подробно рассказать о деятельности «Дома литераторов на Вятке» и познакомить жителей области с творчеством наиболее известных земляков. Мы готовим серию публикаций об известных в нашей стране и за рубежом произведениях и непростых судьбах кировских писателей, которую вы можете прочитать в ближайшее время на страницах нашей газеты и на нашем сайте.