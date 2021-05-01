Афиша мероприятий с 1 по 7 мая 2021 в Кирове: трогательные постановки, увлекательные выставки и выступления творческих коллективов

В майские праздники горожане смогут побывать на выставках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТЕАТРЫ

4 и 5 мая кировчане смогут побывать на премьере драматической симфонии «Фальшивая нота». В спектакле, посвященном событиям Второй мировой войны, примет участие Вятский камерный оркестр. Кроме того, 6 мая жителям предлагают отправиться на постановку «Варшавская мелодия» и поразмышлять о природе вечной и бессмертной любви.

Начало в 18.00

Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37.

Возрастное ограничение: 16+

Юным зрителям предлагают погрузиться в историю о поколении, пережившем войну. Во время спектакля «Я вернусь!..»7 мая со сцены прозвучат стихи, песни военных лет, письма с фронта. Также 6 мая горожане смогут увидеть постановку «Мальчики» о детской жестокости, буллинге, сострадании и милосердии.

Начало в 18.00

«Театр на Спасской», ул. Спасская, 17

Возрастное ограничение: 12+

С 1 по 7 мая самых маленьких кировчан будут ждать на спектаклях «Аистенок», «Умная собачка Соня», «Носорог и Жирафа», «Циркурион», «Кот в сапогах» и «Терем - Теремок». Добрые и поучительные истории запомнятся не только малышам, но их родителям.

Начало в 11.00

Кировский театр кукол, ул. Спасская, 22

Возрастное ограничение: 0+

Артисты драмтеатра подготовили новый спектакль. Фото: vk.com/kirov.dramteatr

КОНЦЕРТЫ

В выходные у кировчан появится возможность побывать на серии праздничных концертов. Так, 3 мая в 15.00 состоится концертная программа «В преддверии Мая. В событии примут участие ведущие солисты и творческие коллективы Вятской филармонии, артисты, вокальные и хореографические коллективы города. На следующий день в 12.00 зрителей приглашают на музыкально-театрализованную композицию «Годы, опаленные войной».

Также 4 мая на 18.00 запланирована музыкально-литературная программа «Письмо с фронта». Перед жителями выступит лауреат международных конкурсов Сергей Зыков из Санкт-Петербурга и Вятский оркестр русских народных инструментов имени Ф. И. Шаляпина.

Кроме того, 7 мая в 18.00 пройдет праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии примет участие народный артист РСФСР, актер театра и кино Александр Михайлов.

Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б

Возрастное ограничение: 12+

Во время концертов прозвучат строки из солдатских писем Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ВЫСТАВКИ

В Кирове продолжается работа выставки «Кино и мода». Всем желающим предлагают полюбоваться на оригинальные платья звезд российского и советского кино, а также на раритетные аксессуары из коллекции искусствоведа Александра Васильева.

Помимо этого, любознательные горожане смогут посетить выставку «Авангард. На телеге в XXI век». В проекте собраны почти 140 произведений из собраний Вятского художественного музея, Яранского краеведческого музея и Слободского музейно-выставочного центра. обращается к событиям столетней давности, бурного послереволюционного времени в Советской России, новым возможностям, открывшимся перед искусством, и непростым условиям, в которых оно пыталось прокладывать путь к зрителю.

1, 2, 5, 6, 7 мая 10.00 до 18.00

Выставочный зал Вятского художественного музея, ул. Карла Либкнехта, 71

Возрастное ограничение: 0+

В Музее истории Хлынова накануне майских праздников откроется выставка мастера Вячеслава Трушкова «Небывальщина». Вячеслав Юрьевич создает уникальные картины из дерева. Все работы для выставки автор выполнил по мотивам сказок русского писателя и этнографа Степана Писахова.

Ежедневно с 09.00 до 17.00

Улица Герцена, 15В

Возрастное ограничение: 0+

Вячеслав Юрьевич создает картины в технике «Жигальцевской точенки». Фото: vk.com/museyhlynov

КЛУБЫ

Потанцевать кировчане смогут в баре Don’t worry PAPA. Для жителей 1 мая выступит кавер-группа «ПАРК им. Кирова». На следующий день запланировано выступление коллектива ВИА «Молодость».

Начало с 20.00

Ул. Северное Кольцо, д. 48

Возрастное ограничение: 18+

«Конструктор - Практик» также откроет свои двери для всех желающих. Вечер 1 мая начнется с концерта кировской группы «Суперкозлы». Завершится выходной событием «Сплетница».

Начало концерта в 18.00. «Сплетницы» в 23.00

ул. Дерендяева, д. 33Б

Возрастное ограничение: 18+

В клубе Gaudi выступит группа «Пошлая Молли». Музыканты презентуют свой новый альбом. Организаторы концерта обещают пришедшим мощный звук, слэм и любимые хиты.

Начало в 19.00

GAUDI, ул. Володарского, 103А

Возрастное ограничение: 16+