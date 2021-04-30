«Приезжаешь на вызов, а там шашлыки на крыше дома жарят»: как работают и с чем сталкиваются кировские пожарные

За 372 года, прошедшие со дня издания Указа о создании первой российской противопожарной службы, транспорт ее сотрудников сильно изменился. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

30 апреля в России традиционно отмечается День пожарной охраны. Это - профессиональный праздник настоящих героев, которые выбрали своим делом спасать других от огня и готовые работать в трудных и даже экстремальных ситуациях. Как живут и работают кировские пожарные, «Комсомолка» решила узнать в региональном ГУ МЧС в преддверии знаменательной даты.

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ

Пожарного на выезде может поджидать любая ситуация. Это и дорожные аварии, и промышленные катастрофы, и наводнения, и другие происшествия. Спасатель должен уметь многое, но самое главное - способность рискнуть собственной жизнью ради чужих.

Спокойствие людей охраняет пожарный караул, состоящий из двух отделений на автоцистернах. Он обеспечивает полную боевую готовность техники и средств тушения огня. Караул меняется каждые сутки.

В должностные обязанности пожарных входит:

- тушение пожаров, спасение людей, ликвидация последствия аварий и стихийных бедствий;

- эвакуация материальных ценностей;

- вскрытие и разборка различных конструкций с применением инструмента;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

- содержание всего пожарно-технического оборудования в исправном состоянии.

- выполнение обязанности соответствующих номеров бригады пожарного автомобиля.

День в пожарной части начинается спозаранку.

06.00 - подъем, зарядка.

06.30 - завтрак.

07.15 - подготовка к сдаче дежурства, приведение техники и части в порядок.

07.45 - подведение итогов минувших суток и подготовка к будущему дежурству.

08.00 - прием-передача дежурства.

В течение суток у пожарных тоже много забот, свободного времени много не бывает. На дежурстве спасатели проводят учебные занятия, отрабатывают тактику тушения пожаров и нормативы по подготовке, проверяют водоисточники в районах выезда, занимаются хозяйственными работами и многими другими делами. Отбой в пожарной части наступает в 23.00, однако толком не поспишь - каждый боец несет службу на посту дневального. Поэтому в общем и целом у спасателей на сон дается всего около четырех часов - да и то, если нигде ничего не вспыхнет.

Работают сотрудники пожарной охраны по графику «сутки через трое». Фото: Алена МАРТЫНОВА

За сутки у караула бывает до 15 выездов, причем не только на пожары, но и на ДТП, ложные вызовы, срабатывания пожарной сигнализации и другие происшествия. В весенне-летний период это число увеличивается из-за возгораний на открытой местности - из-за беспечности кировчан. В осенне-зимний период же то и дело нарушаются правила пожарной безопасности при обогреве жилища. В общем, без дела спасатели, к сожалению, сидят редко.

ОПАСНОСТЬ ПОДЖИДАЕТ ВЕЗДЕ

На самом деле пожарные подвергают себя опасности каждый день, на любом из выездов. И эти риски можно подразделить на физические, химические и психологические.

Пострадать можно, еще даже не доехав до места происшествия. Следует уточнить важный момент: пожарные, выезжая на вызов с проблесковыми маячками и сиреной, полагают, что им будут уступать дорогу - хотя бы из чувства сознательности. Спецсигналы действительно дают преимущество, однако иные участники дорожного движения вовсе не обязаны уступать. Водителям пожарных машин приходится постоянно убеждаться, что их пропускают, что иногда не выходит сделать в спешке. Она-то и приводит зачастую к ДТП.

Место пожара тоже может преподнести весьма неприятные сюрпризы. Опасных факторов очень и очень много: могут взорваться хранящиеся горючие газы и легковоспламеняющиеся жидкости, спасателя может ударить током, конструкции горящего здания могут рухнуть… Ожоги, невозможность дышать, перегрев тела и обезвоживание… Никогда не знаешь, что тебя ждет на выезде, и каждый из них по-своему сложен и опасен.

Никогда не знаешь, что будет ждать пожарного на выезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ЖАРИЛИ ШАШЛЫКИ НА КРЫШЕ ДОМА»

Бывают, конечно, нестандартные ситуации и необычные выезды. Кировские пожарные поделились такими случаями, которые запомнились им больше всего.

- Один из вызовов был на сообщение о задымлении на крыше жилого многоквартирного дома. В итоге, когда спасатели добрались до места, то увидели жителей этого же здания, которые мирно и спокойно жарили там шашлыки.

- Необычными были случаи возгораний из-за неграмотного использования пиротехники, в особенности на Новый год. Петарды, запущенные с балкона, прилетают в чужие форточки и даже разбивают окна, приводя к пожарам.

- Однажды летом у одного из жителей нашего региона сгорела дача. На ее крышу приземлился запущенный кем-то небесный фонарик… По традиции, после их запуска необходимо загадывать желание. Вряд ли этот кто-то желал сжечь чужой дом… Стоит отметить, что на территории всех населенных пунктов и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от леса, запрещено запускать такие фонарики.

- В многоквартирном доме загорелась лоджия. После выяснилось, что причиной пожара стала трехлитровая банка с водой: из-за эффекта линзы обшивка стен нагрелась и вспыхнула.

- В одном из поселков региона вспыхнул жилой деревянный дом. Огонь отрезал выход из здания, а окна, утепленные на зиму, не открывались. Хозяйка одной из квартир спустилась в подполье и дозвонилась до соседей, а те - до спасателей. Приехавшие пожарные сделали единственно верное, что могли в данной ситуации - бензопилой пропилили проем в стене и помогли женщине выбраться из горящего дома.

ПОЖАРНЫЙ ИЛИ ПОЖАРНИК

Спор не утихает до сих пор. Стоит заметить, что трактовки этих слов разные. По словарю Даля «пожарник» - это тот, кто устраивает пожары. Писатель Владимир Гиляровский называет этим словом погорельцев, приезжавших в Москву за подаянием, собираемым на «погорелые места». Кроме того, в СССР с 1944 по 1970 существовала такая награда, как значок «Отличный пожарник».

Сейчас же слово «пожарник» считается просторечным. Наименование же «пожарный» употребляется в значении «работник, сотрудник пожохраны».