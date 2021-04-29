Игорь Васильев принял участие в написании «Диктанта Победы»

В мероприятии приняли участие глава региона Игорь Васильев и зампреды правительства Дмитрий Курдюмов и Роман Береснев. Фото: kirovreg.ru

29 апреля в Кировской области состоялась акция «Диктант Победы», организованная в рамках федерального проекта «Историческая память». В мероприятии приняли участие глава региона Игорь Васильев, первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов и зампред правительства Роман Береснев.

«Диктант Победы» - 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны, причем состоящий не только из простых заданий. Главным местом проведения мероприятия стал Вятский государственный университет. Наравне с руководителями региона свои знания истории проверяли военнослужащие, общественники, школьники, студенты, депутаты и представители разных партий. В общем «Диктант Победы» в этот день написали на 105 площадках во всех районах Кировской области. В минувшем году их было всего 44.

Игорь Васильев, приветствуя участников мероприятия, отметил, что в первый год проведения акции в ней приняли участие около 100 тысяч человек. В минувшем году их количество увеличилось уже до миллиона - по всей стране.

- Очень важно, что такое значимое мероприятие с каждым годом набирает обороты по количеству участников. Самое главное для нас с вами — сохранить историческую память, помнить предков, которые ковали Победу. Напомню, что из Кировской области ушло на фронт более 600 тысяч человек. Многие из них не вернулись. Мы помним историю нашего региона, нашей страны, чтобы больше не допускать подобные трагедии, - сказал Игорь Васильев.

Участники мероприятия отметили, что некоторые вопросы поразили своей сложностью. Однако при заблаговременной подготовке ничего невыполнимого в диктанте нет. Принявшие участие в мероприятии также добавили, что каждый человек должен попробовать в нем свои силы. Историю своей страны нужно знать, чтобы никогда не забывать, какой ценой ей досталась победа над фашизмом.

Дмитрий Курдюмов добавил, что подобные акции повышают историческую грамотность и патриотическое воспитание молодежи, что, несомненно, очень важно в наше время.

Отметим также, что финалисты и победители акции, правильно ответившие не менее чем на 20 вопросов, получат преимущество при зачислении на гуманитарные факультеты российских вузов.