Бачата в Кирове: как в нашем городе развиваются социальные танцы

Иван и Мария Пересторонины не только преподают бачату в нашем городе, но и организуют интересные вечеринки. Фото: предоставлено героями публикации

О том, что собой представляет танцевальное направление бачата и насколько оно популярно у кировчан, в Международный день танца рассказали преподаватели этого направления Иван и Мария Пересторонины.

Пара занимается танцами с 2012 года. Правда, осваивать это искусство они начинали порознь.

- Мы с Машей практически одновременно пришли в школу танцев «Ювента» в 2012 году, - рассказывает Иван. Меня позвала знакомая посмотреть на новое интересное направление - сальса. А Маша пришла с подругой.

- Я всегда любила танцевать, но в детстве с танцами не сложилось, - добавляет Мария, - будучи студенткой, около года занималась в коллективе эстрадного танца, но это было не то. В 2012 году знакомая неожиданно предложила пойти в школу танцев на парные направления сальса и бачата. Я, не раздумывая, согласилась. На тот момент среди парных социальных танцев в Кирове господствовала сальса, но в конце урока преподаватели на 15 минут включали невероятно красивую музыку и показывали простые движения танца под названием бачата. В эту мелодию я влюбилась сразу и навсегда. С самим танцем долго не складывалось - направление было не самым популярным, четкой методики не было. В последующие годы я с головой погружалась в другие направления, но продолжала слушать музыку и мечтать, как красиво я бы могла под нее станцевать.

ОТ ТАНЦЕВ - К ПРЕПОДАВАНИЮ

Несмотря на то, что обоих заинтересовало одно танцевальное направление, Иван и Мария познакомились только в 2014 году. Молодые люди вскоре поженились, но танцы не бросили и в 2017-м практически полностью перешли на изучение бачаты.

- О преподавании всерьез мы никогда не думали, - поясняет Мария, но обстоятельства так сложились, что оба наших преподавателя переехали в другие города и Ване, как самому опытному и ответственному танцору, пришлось взять группу на себя, я стала ему ассистировать. Так в нашей жизни появился статус «преподаватель танцев». Мы начали много ездить на мастер-классы в другие города, активно учиться и развиваться, набираться опыта у коллег.

Но в какой-то момент Пересторонины поняли, что лимит их знаний по бачате исчерпан. И тут они узнали о курсах для преподавателей по направлению Bachata Sensual в Москве.

- Такие курсы в нашей стране были впервые, - говорит Мария, - и, не раздумывая, Ваня поехал в Москву, а я осталась дома с годовалой дочкой. Эта поездка перевернула все. У нас появилась четкая методика, сильная база, на основе которой уже можно бесконечно развиваться и совершенствоваться дальше, нанизывая на нее новые знания.

С тех пор Иван прошел уже третий уровень курса для преподавателей по Bachata Sensual.

Пара также регулярно посещает курсы, посвященные не только самому танцу, но и процессу обучения, взаимодействия с учениками.

- Через обучение других я непрерывно развиваюсь сама, - продолжает свой рассказ Мария. - Именно поэтому я решила набрать соло-группу девушек, чтобы заниматься женским стилем в бачате, работать над пластикой и развитием своего тела. Сейчас веду уже 5 групп соло разного уровня, и занятия бачатой давно вышли за рамки простого хобби.

Когда я вижу, как танцуют наши ученики, как меняются за время обучения, то понимаю, что мы не зря делаем свое дело.

Мы, конечно, поинтересовались, кто приходит на занятия бачатой в нашем городе и как кировчане узнают об этой студии танца.

- К нам на занятия приходят очень разные люди и по возрасту - от 20 до 60, и по роду деятельности, - подчеркнул Иван, - есть врачи, адвокаты, предприниматели, учителя, военные, менеджеры, сотрудники госструктур, а также люди творческих профессий: музыканты, певцы и фотографы.

А о том, как жители областного центра узнают о студии, Иван и Мария практически в один голос сообщили:

- Есть три основных канала информации о нашей студии. Во-первых, сарафанное радио: занимающиеся бачатой, рассказывают своим друзьям об этом. Во-вторых, мы проводим оpen-аir мероприятия - танцуем прямо на улицах, и люди интересуются происходящим и присоединяются. И, в-третьих, мы пропагандируем занятия бачатой в наших соцсетях.

Иван и Мария отметили, что бачата набирает популярность в Кирове: до карантина занимались более 150 человек. Сейчас пока более 100, но постоянно в студию приходят новые участники. Есть три уровня: начальный, средний, продвинутый - и для пар, и для девушек, которые хотят танцевать соло. Также есть общая соло-группа.

МАСТЕР КЛАССЫ И ФЕСТИВАЛИ

И это еще не все! Супруги Пересторонины начали организовывать бачата-вечеринки, на которых танцуют даже те, кто не занимается целенаправленно этими танцами.

- Мы первые в Кирове стали организовывать крупные бачата мастер-классы, на которые собирали до 80 человек, с приглашенными российскими бачата-звездами, - делится Иван. - Нашим танцорам рады не только на танцполах Кирова и но и в других городах. На данный момент я единственный сертифицированный преподаватель по Bachata Sensual в Кирове.

- При создании своей студии основной целью мы видели развитие social dance-сообщества в нашем городе, - дополняет слова супруга Мария. - Мы много ездили и видели, как круто развивается комьюнити в других городах и постепенно зрела идея развивать именно социальную сторону танцев в нашем городе, то есть не просто занятия в школе, а также и вечеринки, как особый вид досуга и отдыха и дружбу между городами. В сложный момент, когда танцевальная сальса-бачата жизнь в Кирове пошла на спад, мы сумели ее поддержать, встряхнуть и вывести на новый уровень. Активно развиваем и поддерживаем дружеское взаимодействие с танцорами и школами из других городов.

Так, Пересторонины постоянно ездят на различные мастер-классы и фестивали, чтобы пополнять и обновлять знания. Они неоднократно посещали Пермь, Екатеринбург, Казань, Чебоксары, Йошкар-Олу, Москву, Ижевск, Красноярск, Нижний Новгород.

- Когда мы организуем классы у себя, к нам большим составом приезжает Сыктывкар, - перебивая друг друга, рассказывают супруги. - Стараемся дружить с преподавателями и школами из других городов и ездить в гости на мероприятия друг к другу. С огромным удовольствием встречаемся с друзьями со всей страны и даже из-за рубежа на крупных фестивалях в Москве. Ребята, которые по работе ездят в командировки в другие города, часто посещают там местные школы и вечеринки. Также и к нам приходят танцоры из других городов, находящиеся в Кирове проездом.

ТАНЕЦ ДЛЯ ОТДЫХА, ВЕЧЕРИНОК И ОБЩЕНИЯ

Пересторонины часто выезжают на различные мероприятия в другие города. Два-три раза в год бывают на фестивалях в Москве - учатся на мастер-классах лучших российских и зарубежных преподавателей, общаются с друзьями-танцорами, обмениваются опытом и танцуют на вечеринках.

- В первую очередь бачата - танец для отдыха, вечеринок и общения, - подчеркивает Мария, - конкурсы по нему стали возникать не так давно.

Мне ближе социальная составляющая бачаты - танцы для удовольствия, общения. Но, если наши ученики захотят выступать на конкурсах, удет стимул попробовать что-то новое.

Конечно, мы не могли не спросить, бывали ли супруги Пересторонины в Доминиканской республике, где как раз и зародилось это танцевальное направление.

- В Доминикане нам пока не удалось побывать, - поведал Иван, - но изучая танец, потихоньку проникаешься культурой. На занятиях знакомимся с историей музыки и танца. Кстати, центром современной европейской бачаты сейчас является Испания, и вот туда хочется попасть на вечеринки, а потом уже в Доминикану.

А у Марии есть еще одна мечта: посетить Кубу.

- У нас есть небольшая коллекция музыкальных инструментов, часть из которых привезена непосредственно с Кубы и Доминиканской республики, - пояснила девушка. - Несколько раз посещали фестивали по традиционной доминиканской бачате и лекции от носителей культуры.

И в завершение беседы преподаватели бачаты также поделились с «Комсомолкой» своими планами.

- Хочется, чтобы больше людей узнало о таком интересном увлечении, как парные танцы, - отмечает Иван. - В это хобби можно прийти в любом возрасте и с любым багажом знаний, даже тем, кто совсем не танцевал. Бачата это не только тренировки, но и вечеринки, интересные знакомства, поездки в другие города и страны. Умея танцевать, вы всегда сможете найти себе в любой точке мира место, где вас примут, как хороших знакомых.