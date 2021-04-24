Владимир Николаенко: «Для меня важно постоянно двигаться к новым целям»

Самое большое счастье - семья: жена Екатерина, дочь Анастасия и сын Владимир. Фото: предоставлено героем публикации

В журналистику директор газеты «Комсомольская правда» - Киров» Владимир Николаенко пришел уже в зрелом возрасте. Хотя именно в этой профессии ему было кому подражать: его мама работала редактором радио Кировского шинного завода. Но мальчика больше интересовал спорт, он мечтал стать спортивным врачом.

13 ЛЕТ ЖИЗНИ ПОСВЯТИЛ МЕДИЦИНЕ

После окончания восьмого класса, Володя поступил в медицинское училище. На его выбор повлияло и то, что философию в этом учебном заведении преподавала его тетя. Нина Владимировна довольно увлекательно рассказывала и о жизни студентов, и о процессе обучения.

Ещё студентом Владимир начал работать в травматологической больнице. Что, впрочем, не помешало окончить училище с отличием. Он набирался опыта и в реанимационном отделении, и в приемном покое, и в операционном блоке. Для 18-летнего парня это стало хорошей школой жизни.

- «Травма» - больница особенная, здесь часто очень тонкая грань между жизнью и смертью. Здесь я четко осознал, что в жизни важно, а что – нет. Научился убеждать себя, что не надо чрезмерно переживать и суетиться. Стал спокойнее воспринимать эмоционально сложные жизненные ситуации. А еще навсегда проникся чувством безграничного уважения к тем, кто посвятил себя медицине.

Вскоре – поступление в мединститут. Это было начало 90-х. А в 1993-м в Кирове «родился» КВН. Начался он с игры между командами «политеха» и меда.

- Как анекдот вспоминаю нашу самую первую встречу. Собрались-то мы просто по объявлению «Набираем команду КВН». В общем-то в первый раз друг друга видим. И вдруг почему-то приспичило выбирать капитана. На первой встрече! Все большими глазами друг на друга смотрим и вдруг одна девушка говорит: «А давайте Володю Николаенко выберем. Потому что он самый красивый и самый старый». Насчет красоты тезис конечно сомнительный, а постарше я действительно был, на пару лет, училище же за плечами. В общем, вот такой спорный комплимент сделал меня капитаном.

Не расстанусь с КВН: из игроков - в члены жюри. Фото: предоставлено героем публикации

Соперничество меда и «политеха» - «золотые» страницы истории кировского КВН, страницы становления клуба.

- Это были потрясающие команды. В составе наших соперников – легендарные для нашего города Саша Шахтарин, Миша Мазуров, Дима Исупов, Леня Баранов. У нас – Алик Кухно, Сережа Прищепа, Леша Рылов, Сережа Бакин, Миша Поздеев. Пять лет увлекательного соперничества. Три чемпионства высшей лиги у них, два у нас. И сейчас я понимаю, что мы очень украсили друг другу студенческие годы потрясающими эмоциями. Это было великолепно!

Бессонные ночи написания сценариев, репетиции, игры и даже гастроли. Владимир все чаще задумывался: сможет ли стать хорошим врачом. И, проучившись пять курсов, решился круто изменить свою жизнь: ушел из медицины. И… пришел в журналистику.

ЖУРНАЛИСТСКУЮ КАРЬЕРУ НАЧАЛ В ЗАВОДСКОЙ ГАЗЕТЕ

Мама Ольга Владимировна как раз решила уйти на заслуженный отдых. И возглавлявшая объединенную редакцию «Кировского шинника» Ирина Заболотская пригласила Володю на место его мамы – редактором радио. Так начиналась журналистская карьера Владимира Николаенко.

- Ирина Владиславовна стала моим первым учителем в этой профессии. Всегда вспоминаю ее с большой благодарностью. Поначалу меня все время сравнивали с мамой, приходилось самоутверждаться, доказывать, что я значим как самостоятельная личность, а не только «как сын Ольги Николаенко». И интересный факт вспоминается. Мама моя всю жизнь на заводе проработала, вот и мне поначалу казалось, что и я здесь навсегда. А Ирина Владиславовна сразу сказала, что «ты здесь ненадолго, ты птица более высокого полета» …

Работая редактором радио на шинном, Владимир еще успевал выпускать корпоративную газету в холдинге «Здрава». А когда Ирина Заболотская с завода ушла, возглавил и «Кировский шинник».

- На тот момент о какой-то более высокой должности я даже не мечтал. И как редактор двух заводских многотиражек на «Комсомолку» и «АиФ» смотрел, как на очень далекие, почти недосягаемые, вершины. Хотя у меня была мечта работать именно в «Комсомольской правде» - Киров».

- Владимир, и в какой момент вы поняли, что «выросли» из редактора заводской газеты?

- На самом деле, просто жизнь так сложилась. Не скажу, что я «шел по головам и строил карьеру». Хотя как каждый солдат мечтает стать генералом, так и я мечтал профессионально расти. Сразу пошел учиться на факультет журналистики в МГЭИ. Еще не успел получить диплом, а декан факультета Алексей Анатольевич Калинин позвал преподавать. А на защите диплома получил еще одно предложение – стать редактором газеты «Эфир».

Директор ГТРК «Вятка» Владимир Георгиевич Семенов был одним из членов экзаменационной комиссии, ответы выпускника Николаенко его впечатлили. Итог обучения в вузе, к слову, - еще один «красный» диплом.

- С шинного завода отпускать не хотели. Согласились только при условии, что я напишу книгу о заводе: это был юбилейный для предприятия год. Задание я выполнил всего за месяц. И ушел в «Эфир». Я до сих пор хорошо отношусь к корпоративной журналистике, там работают замечательные люди, очень преданные своим предприятиям, но мне хотелось двигаться к новым вершинам.

МЕЧТА СТАТЬ РЕДАКТОРОМ «КП» ОСУЩЕСТВИЛАСЬ

Следующей ступенькой после «Эфира» стала должность редактора в газете «Наш город». В этом издании пришлось тесно соприкасаться с городскими органами власти. Это был новый полезный опыт: написание статей на политические темы.

Пополняя багаж знаний и оттачивая навыки журналистской и редакторской работы, Владимир Николаенко все ближе подходил к своей мечте - должности редактора газеты «Комсомольская правда» - Киров».

- В «Комсомолку» я пришел не в самый простой для газеты период - за 2 года сменилось 5 редакторов. Но после издания «Наш город» с его определенными административными ограничениями, мне показалось, что в «КП» нет никаких рамок, это был воздух свободы. Конечно, и здесь есть свои нормы и форматы, но все же они гораздо шире, чем в газете, представляющей собой печатный ресурс городских властей. Хотя и работу там я вспоминаю с теплотой.

Рядом с юбиляром великая российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Софья Великая, олимпийский чемпион по борьбе Алексей Мишин, чемпионка Европы по легкой атлетике Анна Альминова. Фото: предоставлено героем публикации

А через пять месяцев работы Владимиру Владимировичу пришлось начать совмещать две должности - редактора и директора. И решать еще одну задачу: как избавиться от долгов, которых в тот момент было немало, и вывести издание на безубыточную работу.

- Постоянно переключаться из информпотока в цифры и обратно было очень трудно. Не могу сказать, что все получалось, но нужно было, чтобы газета устояла. Эта задача была выполнена, хотя все директорские механизмы я освоил только года через два. Но для меня это было важно - определенное движение вперед. Конечно, большое спасибо тем, кто работал в то время в редакции: Вале Рогачевой, Валере Смирнову. Я и руководил коллективом, и учился у него. Так уж жизнь сложилась, что я сразу стал работать редактором, журналистской школы мне не хватало. И здорово, что рядом были те, кто мог подставить плечо.

РИСКНУЛ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОЛЛЕКТИВ

Но вскоре перед Владимиром Николаенко жизнь поставила еще один острый вопрос: учредитель компании, которая выпускала «Комсомолку» в нашем регионе, решил отказаться от этого бизнеса. Нужно было сделать выбор: или искать другую работу, или взять на себя ответственность за дальнейшее существование компании.

- Я, как директор, не мог бросить на произвол судьбы 15 человек, которые работали в издании. И открыл ООО «Комсомольская Правда Киров», чтобы продолжить эту деятельность. Хотя осознавал, что иду на большой риск. К счастью, он оправдался. Мы устояли даже в сложный год пандемии коронавируса. Причем не только устояли, но и шаг вперед сделали.

Директор компании подчеркнул, что это достижение всего коллектива: и редакции, и рекламного отдела, и бухгалтерии, и отдела распространения.

КАКИЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ?

- Большинство сотрудников редакции - молодежь. Ребята еще учатся, с повышением их уровня знаний и квалификации будет развиваться и достигать новых вершин и предприятие. Рынок СМИ в нашем регионе довольно плотный, сможем ли мы расширять деятельность, найти незанятую нишу, пока сказать трудно. Но главное - искать, двигаться куда-то дальше. Считаю, что мы только в начале пути, и дай Бог нам успешно по нему идти.

Мечта сбылась: именинник стал не только редактором «Комсомолки», но и ее директором. Фото: предоставлено героем публикации

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

- Владимир Владимирович, что Вы считаете самым большим достижением в жизни?

- Создание медицинской лиги КВН. Почти 20 лет назад с этой идеей я пришел к президенту клуба Дмитрию Буклансу. Я еще действующим игроком был, но уже понимал, что вскоре, как говорится, пора на заслуженный отдых. А с игрой прощаться очень не хотелось. Дима меня внимательно выслушал и сказал: «Если хочешь – делай». Я захотел – и сделал. И лига наша совершенно особенная. Медики же – особая каста, они все друг друга знают или по крайней мере друг о друге слышали. Поэтому если на обычных играх зрители как правило болеют за какую-то команду, то у нас болеют за всех. И за кулисами царит просто потрясающая атмосфера: надо вынести реквизит на сцену другой команде – пожалуйста, сыграть в какой-то миниатюре – не вопрос, подпеть – всегда готовы. Такое вы вряд ли где-то встретите!

А последние два года очень важное место в моей жизни занял квиз «АзБУКи», который мы всей семьей делаем. Смотреть как думают люди – редкое удовольствие! Квиз подарил нам большое количество знакомств с удивительными людьми, очень расширил круг нашего общения.

- КВН круто изменил Вашу жизнь. Не жалеете?

- Нет, КВН подарил мне много хороших друзей, к которым я могу обратиться в любую минуту, если мне или моим близким требуется помощь. Мы дружим уже много-много лет, всегда рады друг друга видеть, если надо – поддержать.

Так получилось, что мои лучшие друзья работают сейчас в разных отраслях, но со всеми меня свел именно КВН. Для меня очень важен круг людей, с которыми я общаюсь. Именно из-за этого я когда-то отказался от предложений поменять Киров на более крупный город.

- Что считаете самой большой удачей в жизни?

- Встречу с множеством хороших людей.

- Что для вас является счастьем?

- Моя семья. Мы с женой Екатериной вместе уже 28 лет: два года я за ней ухаживал, а в прошлом году мы отметили серебряную свадьбу. Говорю «отметили», потому что отпраздновать пандемия помешала. Это же счастье, что уже почти три десятилетия мы каждый день говорим друг другу: «Я тебя люблю». У нас чудесные дети. Сыну - Владимиру Владимировичу-младшему - 13, он очень увлекается историей, уже несколько лет «работает» в музее истории Хлынова, водит экскурсии. Как видите, ему тоже очень везет на людей: какой еще музей доверил бы такое ребенку!? А дочка Настя и вовсе «взяла» от меня все что можно: и КВНом уже два десятка лет занимается (я ее впервые на сцену вывел, когда ей всего четыре было), и «АзБУКи» делает, и работает в журналистике. В общем - гены! - улыбается юбиляр.