Афиша на 24-25 апреля в Кирове: «Бибилионочь-2021», презентации музыкальных альбомов и лекции об искусстве

Библиотеки подготовили насыщенную программу Фото: Олег ЗОЛОТО

24 АПРЕЛЯ

Суббота запомнится жителям акцией «Бибилионочь-2021». Насыщенную программу с увлекательными экскурсиями, выставками и мастер-классами подготовила библиотека имени Герцена. Кроме того, участники события услышат песни под гитару, посмотрят фильмы о космосе и побывают на лекции об астрономических явлениях. Узнать, какие ещё организации присоединились к акции «Книга - путь к звездам» можно здесь.

Начало в 15.00

Библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 50.

Возрастное ограничение: 6+

Ценители музыки Чайковского смогут провести время на концерте в органном зале. Кировчане услышат романсы, наполненные искренностью и яркостью интонаций. Перед зрителями выступят солистки Татьяна Скурихина (сопрано) и Татьяна Шибанова (фортепиано).

Начало в 17.00

Ул. Дерендяева, 46

Возрастное ограничение: 12+

Традиционно субботним вечером кировчане смогут отправиться в театр. На этот раз зрителям предлагают погрузиться в историю о горячей любви к дому, деревне и земле. Во время спектакля «Земля Эльзы» прозвучат старинные русские и советские песни, тихие семейные истории и народные затравки.

Начало в 17.00

Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37.

Возрастное ограничение: 16+

Пост-рокеры из SIOM выйдут на сцену после долгого перерыва 24 апреля. Они презентуют свой первый полноформатный альбом. По словам организаторов концерта, в новом релизе After Earth музыканты размышляют о том, каким может стать окружающий мир в недалеком будущем.

Начало в 19.00

Конструктор - Практик, ул. Дерендяева, д. 33Б

Возрастное ограничение: 18+

Любители танцев могут завершить вечер в баре Don’t worry PAPA. Для посетителей сыграет кавер-группа «Холодный чай». Музыканты исполнят любимые всеми хиты.

Начало с 20.00

Ул. Северное Кольцо, д. 48

Возрастное ограничение: 18+

25 АПРЕЛЯ

Воскресным утром маленькие кировчане вместе с родителями могут отправиться на детский спектакль «Айболит». Храбрый доктор не только поможет больным животным, но еще и встретится с коварным разбойником Бармалеем.

Начало в 11.00

Кировский театр кукол, ул. Спасская, 22

Возрастное ограничение: 0+

По-прежнему для кировчан продолжается работы выставки «Кино и мода». Всем желающим предлагают полюбоваться на оригинальные платья звезд российского и советского кино, а также на раритетные аксессуары из коллекции искусствоведа Александра Васильева.

С 10.00 до 18.00

Выставочный зал Вятского художественного музея, ул. Карла Либкнехта, 71

Возрастное ограничение: 0+

Руководитель центра «Пятый этаж» Дарья Ткачева проведет лекцию, посвященную творчеству французского художника Кристиана Болтански. Участникам предложат поразмышлять, как течение времени, утраты и социальные потрясения влияют на отношения людей, как исторические события меняют формы и способы коммуникаций.

Начало в 17.00

«Театр на Спасской», ул. Спасская, 17

Возрастное ограничение: 12+

Воскресным вечером группа WILDWAYS выступит в Кирове с новым альбомом. Ребята записали в США новую концептуальную пластинку.

Начало в 19.00

GAUDI, ул. Володарского, 103А

Возрастное ограничение: 16+