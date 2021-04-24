Афиша на 24-25 апреля в Кирове: «Бибилионочь-2021», презентации музыкальных альбомов и лекции об искусстве

Библиотеки подготовили насыщенную программу
Фото: Олег ЗОЛОТО
24 АПРЕЛЯ
Суббота запомнится жителям акцией «Бибилионочь-2021». Насыщенную программу с увлекательными экскурсиями, выставками и мастер-классами подготовила библиотека имени Герцена. Кроме того, участники события услышат песни под гитару, посмотрят фильмы о космосе и побывают на лекции об астрономических явлениях. Узнать, какие ещё организации присоединились к акции «Книга - путь к звездам» можно здесь.
Начало в 15.00
Библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 50.
Возрастное ограничение: 6+
Ценители музыки Чайковского смогут провести время на концерте в органном зале. Кировчане услышат романсы, наполненные искренностью и яркостью интонаций. Перед зрителями выступят солистки Татьяна Скурихина (сопрано) и Татьяна Шибанова (фортепиано).
Начало в 17.00
Ул. Дерендяева, 46
Возрастное ограничение: 12+
Традиционно субботним вечером кировчане смогут отправиться в театр. На этот раз зрителям предлагают погрузиться в историю о горячей любви к дому, деревне и земле. Во время спектакля «Земля Эльзы» прозвучат старинные русские и советские песни, тихие семейные истории и народные затравки.
Начало в 17.00
Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37.
Возрастное ограничение: 16+
Пост-рокеры из SIOM выйдут на сцену после долгого перерыва 24 апреля. Они презентуют свой первый полноформатный альбом. По словам организаторов концерта, в новом релизе After Earth музыканты размышляют о том, каким может стать окружающий мир в недалеком будущем.
Начало в 19.00
Конструктор - Практик, ул. Дерендяева, д. 33Б
Возрастное ограничение: 18+
Любители танцев могут завершить вечер в баре Don’t worry PAPA. Для посетителей сыграет кавер-группа «Холодный чай». Музыканты исполнят любимые всеми хиты.
Начало с 20.00
Ул. Северное Кольцо, д. 48
Возрастное ограничение: 18+
25 АПРЕЛЯ
Воскресным утром маленькие кировчане вместе с родителями могут отправиться на детский спектакль «Айболит». Храбрый доктор не только поможет больным животным, но еще и встретится с коварным разбойником Бармалеем.
Начало в 11.00
Кировский театр кукол, ул. Спасская, 22
Возрастное ограничение: 0+
По-прежнему для кировчан продолжается работы выставки «Кино и мода». Всем желающим предлагают полюбоваться на оригинальные платья звезд российского и советского кино, а также на раритетные аксессуары из коллекции искусствоведа Александра Васильева.
С 10.00 до 18.00
Выставочный зал Вятского художественного музея, ул. Карла Либкнехта, 71
Возрастное ограничение: 0+
Руководитель центра «Пятый этаж» Дарья Ткачева проведет лекцию, посвященную творчеству французского художника Кристиана Болтански. Участникам предложат поразмышлять, как течение времени, утраты и социальные потрясения влияют на отношения людей, как исторические события меняют формы и способы коммуникаций.
Начало в 17.00
«Театр на Спасской», ул. Спасская, 17
Возрастное ограничение: 12+
Воскресным вечером группа WILDWAYS выступит в Кирове с новым альбомом. Ребята записали в США новую концептуальную пластинку.
Начало в 19.00
GAUDI, ул. Володарского, 103А
Возрастное ограничение: 16+