Жители Кировской области могут выбрать места, которые необходимо благоустроить в 2022 году

Спикерами мероприятия выступили заместитель министра энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский, руководитель регионального ресурсного центра по развитию добровольчества Наталья Новикова, координатор проекта «30 скверов» Светлана Кекина и заместитель начальника департамента городского хозяйства Кирова Дмитрий Печенкин. Фото: Виктор Карпов

В пятницу, 23 апреля, в правительстве Кировской области состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему голосованию по выбору парков и скверов, которые отремонтируют в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Спикерами мероприятия выступили заместитель министра энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский, руководитель регионального ресурсного центра по развитию добровольчества Наталья Новикова, координатор проекта «30 скверов» Светлана Кекина и заместитель начальника департамента городского хозяйства Кирова Дмитрий Печенкин.

С 2017 года Кировская область участвует в реализации данного национального проекта. За это время в регионе отремонтировано 667 дворов и 351 общественное пространство.

- Для того, чтобы сделать данный проект прозрачным, а также максимально вовлечь жителей города в создание комфортной среды, Минстрй РФ запустил единую платформу для голосования, - пояснил заместитель министра энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский. - С 26 апреля по 30 мая любой пользователь, зарегистрированный на портале государственных услуг, сможет выбрать какие парки и скверы, набережные и пешеходные зоны необходимо благоустроить в 2022 году.

Для Кировской области создан отдельный сайт - 43.gorodsreda.ru, на котором жители области старше 14 лет, смогут выбрать из 222 скверов и пешеходных зон, а также ознакомиться со списком и дизайн-проектами с 26 апреля. Более 75 объектов, набравших наибольшее количество голосов, будут благоустроенны в следующем году.

Тем, кто не может проголосовать самостоятельно, помогут волонтеры. В этом случае паспорт не понадобится - только телефон, на который поступит звонок, после чего вы скажете волонтеру последние четыре цифры номера, с которого прошел вызов.

- С 26 апреля более 500 волонтеров, в форменной одежде с символикой нацпроекта, в ежедневном режиме будут работать в общественных местах с наибольшей проходимостью, - рассказала руководитель регионального ресурсного центра по развитию добровольчества Наталья Новикова. - В задачи добровольцев входит информирование и непосредственная помощь в голосовании, для этого у каждого волонтера будет планшет со специальным приложением.

Заместитель начальника департамента городского хозяйства Кирова Дмитрий Печенкин отметил, что один из плюсов данного проекта - комплексный подход, который позволяет благоустраивать не только отдельные элементы, но и создать иные объекты, которые характерны для выбранной зоны - скамейки, освещение и т.д.

- От Кирова на федеральную платформу уже отобрано 99 объектов, из них около 30, набравших наибольшее количество голосов, будут благоустроены в городе, - поделился Дмитрий Печенкин. - Жители, зайдя на сайт увидят достаточно большой список общественных пространств, что позволит для каждого определить наиболее приоритетные объекты. Хочу отметить, что практика прошедших лет показывает - именно от активности жителей зависит благоустройство того или иного объекта.

Добавим, что перечень объектов благоустройства в Кирове включает в себя два самых крупных парка - имени Кирова и Гагарина, а также пешеходные зоны во всех районах города. Ознакомиться с полным списком можно будет на сайте 43.gorodsreda.ru с 26 апреля.