Дмитрий Лебедев: «В текущем году планируется восстановить 38 тысяч га леса»

И.о министра лесного хозяйства Кировской области Дмитрий Лебедев во время пресс-конференции рассказал о главных задачах ведомства на текущий год. Фото: Алексей Романов

В четверг, 22 апреля, и.о министра лесного хозяйства Кировской области Дмитрий Лебедев во время пресс-конференции рассказал о работе ведомства в прошедшем году и о планах на текущий.

Он отметил, что представители министерства уже в этом году побывали в 31 районе области, где провели переговоры с 650 арендаторам лесных участков. Руководителей лесных хозяйств ознакомили с планами по реализации национального проекта «Экология», а также рассказали им об изменениях в Федеральном законодательстве в лесной отрасли.

- В рамках регионального проекта «Сохранения лесов» перед министерством ставится задача по полному восстановлению вырубленных насаждений и снижению ущерба от лесных пожаров, - рассказал министр.

Дмитрий Лебедев отметил, что руководители лесных хозяйств должны заниматься лесовосстановлением строго соблюдая правила.

- В текущем году планируется восстановить 38 тысяч га леса, - подчеркнул и.о министра. - Сейчас проводится оценка состояния данных территорий. Кроме того, с 2022 года арендаторы будут обязаны до 20% искусственного лесовосстановления выполнять с помощью материала закрытой корневой системы. До этого времени им необходимо провести контроль его качества и заключить контракты с поставщиками.

Следующий важный вопрос, на котором остановился министр - наступление в нашем регионе пожароопасного сезона.

- На сегодняшний день в области зарегистрировано два лесных пожара, которые удалось локализовать в течение суток, - пояснил Дмитрий Лебедев. - В конце апреля, 30 числа, пройдут совместные учения сотрудников лесохраны и МЧС по предотвращению и ликвидации лесных пожаров. В 2020 году закуплена спецтехника более чем на 50 млн рублей.

С февраля текущего года контроль за лесоперерабатывающими предприятиями осуществляется на федеральном уровне. Теперь проверке подлежат и круглые лесоматериалы, и вся продукция переработки древесины. Также, с 1 июля лесопользователи должны будут подавать не только декларацию о сделках, но и о мощностях производства и всей технике в программы «ЛесИС» или через портал Госуслуг.

В скором времени министерство лесного хозяйства планирует провести вебинар с арендаторами, на котором подробно расскажет обо всех изменениях законодательства и ответит на все интересующие вопросы.