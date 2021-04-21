Послание президента РФ: в Кировской области особое внимание уделят строительству и газификации

После послания президента РФ в Кировской области большое внимание уделят строительству жилья и газификации территории. Фото: kirovreg.ru

В среду, 21 апреля, Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Большое внимание президент уделил строительной отрасли. Он подчеркнул, что за прошлый год удалось построить более 80 млн квадратных метров жилья. В текущему году планируется увеличить данный показатель до 120 млн. Кроме того, глава государства поручил предусмотреть механизмы поддержки индивидуального жилищного строительства. Привлекать средства для развития массовой застройки будут за счет ресурсов финансового рынка через размещение облигаций.

- Средства необходимо выделять застройщикам в виде целевых займов. Важно, что за счет субсидий ДОМ.РФ сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке порядка 3-4% годовых, - отметил Владимир Путин. - Благоустройство городов и поселков, рост жилищного строительства - важнейшие направления развития регионов.

Застройщики Кировской области также считают, что строительная отрасль является локомотивом развития экономики.

- Увеличение объемов строительства и предоставление льготных займов застройщикам позволит быстрее решить проблему аварийного жилья. Большое количество семей смогут переехать в современное, комфортное, благоустроенное жилье, - сказал руководитель одной из кировских строительных компании Дмитрий Сергеев.

Следующим важным моментом, на котором остановился президент, стало развитие газификации территорий домохозяйств. Он поручил правительству совместно с регионами разработать четкий план действий по этому вопросу, а также заявил, что за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населенном пункте люди платить не должны.

По словам губернатора Кировской области Игоря Васильева, развитие системы газоснабжения - это приоритетная задача, поставленная перед правительством региона.

- Уже разработана и утверждена программа газификации области на 2021- 2025 годы. Планируется построить газораспределительную станцию в поселке Нижнеивкино, 592 км межпоселковых и 844 км распределительных газопроводов, – подчеркнул Игорь Васильев. За четыре года природный газ получат жители 93 населенных пунктов в 17 муниципальных образованиях.