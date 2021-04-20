Модернизировать систему профобразования могут помочь работодатели

Модернизация материально-технической базы техникумов и колледжей - одно из направлений развития среднего профессионального образования. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 20 апреля, состоялось совещание, на котором обсудили улучшение материально-технической базы профессионального образования за счет налогового стимулирования предприятий. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, и свое мнение Министерству просвещения РФ высказали члены комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование».

Минпросвещения совместно с Министерством труда и социальной защиты РФ прорабатывают вопросы развития среднего профессионального образования в регионах страны. Одно из направлений - развитие материально-технической базы техникумов и колледжей.

Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Образование», Игорь Васильев не раз отмечал, что обновление материально-технической базы подведомственных организаций требует значительных финансовых затрат, которые не всегда могут осуществить региональные бюджеты. Дискуссию по этому вопросу на площадке Государственного Совета РФ в начале 2020 года он начал одним из первых. Результатом обсуждения стали предложения, озвученные президенту РФ Владимиру Путину.

Так, было отмечено, что существенную помощь могут оказать промышленные предприятия, предоставив современное производственное оборудование организациям СПО для производственного обучения студентов. А дополнительным инструментом взаимной интеграции, механизмом взаимовыгодного сотрудничества работодателей с профессиональными образовательными организациями может стать размещение предприятиями заказов на производство товаров, выполнение работ и оказание услуг в организациях СПО. Реализовать эти направления помогут предложения по стимулированию участия работодателей в создании и реализации профессиональных образовательных программ, обеспечении практического обучения студентов, организации производственной практики.

В числе вариантов рассматривалась возможность создания современных мастерских в учреждениях СПО за счет использования для предприятий механизмов инвестиционного налогового вычета. А именно: если компания вкладывает средства в учреждения СПО, то на сумму вложений у нее сокращается платеж по налогам на прибыль. Игорь Васильев высказал свое несогласие с данным предложением.

- Рассматривая данный вариант, необходимо принимать во внимание, что во всех регионах разные возможности бюджета и налог на прибыль является одним из основных поступлений, которым распоряжается субъект, - подчеркнул губернатор Кировской области. - Поэтому было бы правильнее говорить не об обязательном налоговом вычете, а о возможности субъектов таким образом субсидировать учреждения СПО. Также необходимо проработать правила, каким образом это будет проходить, чтобы с одной стороны не допустить ущерба бюджетной системе региона, но при этом стимулировать предприятия оказывать содействие в развитии материально-технической базы техникумов и колледжей.

Участники совещания пришли к единому мнению: экономика регионов во многом зависит от компетенции выпускников учреждений СПО. А значит, нужно предоставить руководителям субъектов право самим решать, будет ли востребовано у них применение этой методики.