Сотрудники кировского МЧС предупреждают: пал сухой травы привел к резкому увеличению числа пожаров

Сжигание сухой травы может привести к трагическим последствиям, особенно в ветреную погоду. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С наступлением теплой погоды увеличивается число пожаров, причина которых - сжигание сухой травы и мусора, особенно на дачных участках и у частных домов. А в сухую и ветреную погоду причиной большой беды может стать даже непотушенный окурок, выброшенный из окна автомобиля.

С начала нынешнего весеннего пожароопасного периода, по данным МЧС на 19 апреля, на территории Кировской области пожарные 37 раз выезжали именно на тушение сухой травы. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 50 гектаров. Только за прошедшую субботу и воскресенье зарегистрировано 23 таких пожара.

Поэтому сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС совершают рейды по дачным товариществам и личным подворьям кировчан. Они предупреждают о трагических последствиях, к которым может привести безобидное на первый взгляд сжигание сухой травы, листьев и другого мусора.

С мая появляется еще один опасный фактор: кировчане начинают выезжать на пикники. А какой отдых городских жителей на природе обходится без шашлыков и, естественно, костров. И часто отдыхающие забывают затоптать огонь или залить его водой.

Причиной природного пожара могут стать и брошенные в местах пикников бутылки: через них фокусируются солнечные лучи, от чего загорается сухая трава или листва.

Но все же выжигание сухой травы и разведение костров рядом с домами или хозпостройками - основная причина возгораний, которые могут привести к страшным последствиям: пожарам, в результате которых сгорит не только жилье человека, который развел костер, но и соседние постройки.

Сотрудники кировского МЧС напоминают, что с 1 января 2021 года действуют новые правила, которые определяют порядок разведения костров, сжигания мусора и приготовления пищи на открытом огне на дачных участках и личных подворьях.

Так, при разведении костров запрещается разводить их:

- ближе 50 метров от построек;

- ближе 100 метров от хвойного леса и молодняка его;

- ближе 30 метров от лиственного леса.

В радиусе 10 метров не должно быть сухостоя, сухой травы, валежника, щепок и горючих материалов. А при скорости ветра более 10 м/с огонь разводить нельзя.

При разведении огня в металлической емкости расстояния могут быть сокращены вдвое. Обязательно под рукой должен быть металлический лист, которым можно накрыть пламя.

Если вы решили приготовить что-то на мангале, поставить его можно на расстоянии не менее 5 метров от построек и очистить пространство на 2 метра вокруг от любых горючих материалов.

Во всех случаях под рукой обязательно должны быть средства для тушения огня и телефон для вызова пожарных.

ВАЖНО

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МЧС напоминает, что в соответствии с Правилами внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров» запрещается сжигать любые виды отходов, мусор, листву во дворах и землях общего пользования. Это особенно актуально весной, когда горожане активно выходят на субботники.

За нарушение правил при разведении костров штрафы составляют:

- для граждан до 3 тысяч рублей;

- для должностных лиц до 15 тысяч рублей;

- для индивидуальных предпринимателей до 30 тысяч рублей;

- для юридических лиц до 200 тысяч рублей.

А во время действия особого противопожарного режима:

- для граждан до 4 тысяч рублей;

- для должностных лиц до 30 тысяч рублей;

- для индивидуальных предпринимателей до 40 тысяч рублей;

- для юридических лиц до 400 тысяч рублей.