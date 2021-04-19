В Кирове семилетняя девочка провалилась в люк во время прогулки в конном парке

Девочка провалилась в люк пожарного гидранта, гуляя с родителями на территории конного парка. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове семилетняя девочка провалилась в люк пожарного гидранта. К счастью, малышка отделалась легким испугом - синяками и царапинами. О произошедшем сообщила мать ребенка в паблике «Злой Кировчанин» 18 апреля.

- Гуляя на территории конного парка «Вятка» (ипподром), моя семилетняя дочь провалилась в не огражденный канализационный люк, просто затянутый сухой прошлогодней травой. Представляете весь ужас и страх старшей сестры, которая шла рядом, что ребенок, идя по кромке дороги, просто исчез. Выбора не было, чтобы достать ее из ловушки, надо было спрыгнуть вниз. Хорошо, что все обошлось синяками, царапинами и морем слез, - пишет возмущенная родительница.

По словам женщины, руководство клуба никак не помогло вытащить девочку из люка. Кроме того, родителей обвинили в нахождении на территории парка раньше назначенного времени и не принесли никаких извинений.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Комсомолке» удалось связаться с руководством клуба, Светланой Барбариной. Она подтвердила факт происшествия, добавив, что семья пришла покататься на лошадях раньше назначенного времени. Как пояснила женщина, люк, в который провалилась девочка, был закрыт на две трети. К тому же находится он вовсе не у дороги, о которой пишет кировчанка, а в промзоне, где находится различное оборудование. Отдыхающим, по ее словам, там делать нечего.

- Когда мне наша сотрудница сообщила о произошедшем, я побежала к ним, - рассказывает Светлана. - В люке уже находилась женщина - судя по всему, мама девочки. От помощи она отказалась, кричала, ругалась, велела не прикасаться к ней. Я попросила одного из отдыхающих помочь мне спустить в люк лестницу. Женщина по ней самостоятельно выбралась и пошла в конюшню к инструктору, с которым договаривалась, где продолжила скандалить и требовать управляющего. Я направилась туда же, чтобы поставить лестницу на место. И уже вблизи я почувствовала от нее запах и поняла, что женщина нетрезвая.

Как добавила Светлана, от медосмотра родственники девочки отказались. Адекватного разговора с мамой пострадавшей девочки не вышло - та все время кричала и ругалась. В ответ Светлана попросила женщину покинуть территорию клуба, так как находиться на ней в нетрезвом состоянии запрещено.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственный комитет Кировской области не смог прокомментировать ситуацию, заявив, что у них нет информации об инциденте. В пресс-службе кировского УМВД сообщили, что заявления в полицию также не поступало, добавив, что из этого следует, что «скорую помощь» ребенку также не вызывали.