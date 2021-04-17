Марат Эпштейн: «Наши пенсионеры не только передают свой опыт, но и сами довольно активно участвуют в работе разных подразделений»

Почетный гражданин Кировской области Марат Эпштейн возглавляет Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Кировской области вот уже 25 лет. Фото: Пресс-служба УМВД России по Кировской области

Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 17 апреля отметит 30-летие со дня своего официального создания. В преддверии юбилея «Комсомолка» встретилась с Почетным гражданином Кировской области Маратом Эпштейном, который возглавляет Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Кировской области вот уже 25 лет. Марат Львович рассказал о работе возглавляемой им общественной организации.

- В Кировской области ветераны органов внутренних дел всегда отличались своей активной позицией, - отметил Марат Львович. - Первое ветеранское объединение у нас было создано по инициативе бывших активистов комсомольских и коммунистических ячеек еще 25 июня 1973 года. Поэтому к апрелю 1991 года, когда были учреждены Советы ветеранов МВД во всех регионах, у нас уже имелся хороший опыт участия ветеранов в работе по профилактике преступности и предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Отмечу, что ветеранская организация создавалась при активном участии генерал-лейтенанта милиции Алексея Розувана, который в то время возглавлял областное управление, и сейчас руководитель УМВД России по Кировской области генерал-майор полиции Константин Селянин оказывает Совету ветеранов всю необходимую помощь.

ПООЩРЕНИЯ - ПО ЗАСЛУГАМ

Сегодня в нашей области насчитывается уже 132 первичные ветеранские организации - они созданы во всех районах и крупных населенных пунктах и объединяют 8367 пенсионеров. Для координации их работы создан областной Совет ветеранов, в который входит 43 человека: председатели районных организаций и руководители подразделений УМВД - кадровой, медицинской и финансовой, а также представитель пенсионного отдела. Совет определяет задачи и планы ветеранской. А для решения организационных вопросов создан Президиум. Он оценивает вклад ветеранов в комплектование кадров, воспитание личного состава, их помощь подразделениям в раскрытии преступлений, в работе по охране общественного порядка и снижении преступности среди несовершеннолетних.

- Наши ветераны не только передают свой опыт, но и сами довольно активно участвуют в работе разных подразделений. Особенно бывшие работники милиции и полиции из сельской местности, которые обладают ценным багажом профессиональных знаний и навыков, да еще и хорошо знают население на своих участках.

Совет ветеранов оказывает большую помощь в комплектовании кадров, и его представители всегда присутствуют на принятии присяги молодыми сотрудниками. Фото: Пресс-служба УМВД России по Кировской области

Отметим, что в последние два года ветераны ежегодно помогали раскрывать более 1100 преступлений.

- Например, в Первомайском подразделении подполковник в отставке Цепелев раскрывает по несколько десятков преступлений в год, - поделился Марат Эпштейн, - именно он недавно нашел виновных в незаконной вырубке леса в районе Порошино. Мы сейчас ходатайствуем о его поощрении за раскрытие этого дела правами Министра внутренних дел России.

- Мы представляем наших ветеранов к награждению, - говорит Марат Львович. - Они отмечаются не только за заслуги в раскрытии преступлений, но и в работе с несовершеннолетними, в комплектовании и воспитании личного состава.

Знаками отличия Совета ветеранов МВД России - орденом «За заслуги» награждены 29 ветеранов, медалью «За активную работу по патриотическому воспитанию» - 81 человек.

- Мы также оказываем членам нашей организации материальную помощь, - продолжает Марат Львович. - В 2020 году по линии министерства и от областного Совета на эти цели выделили почти 9 млн рублей. Кстати, в минувшем году работники нашего ведомственного пенсионного фонда выбрали тех, кто ни разу не обращался за помощью, при том, что пенсии у этих людей невысокие. Оплачиваем, например, протезирование зубов или покупку лекарств.

Председатель Совета ветеранов отметил также большую помощь пенсионеров в комплектовании кадров.

- Мы собираем сведения: какой некомплект в каждом районе, - пояснил Марат Львович, - передаем их председателям районных ветеранских организаций. А затем с них спрашиваем: со сколькими людьми удалось встретиться, поговорить, привлечь на работу. Такой подход уже дал первые результаты. Заботимся мы и о пополнении рядов нашей ветеранской организации, привлекая в наши ряды не только пенсионеров, но и тех, кто, отслужив 20 лет, продолжают работать. На вчерашний день таких было принято свыше 200 человек.

УВЕКОВЕЧИТЬ В ПАМЯТИ: МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ, КНИГИ И АЛЛЕИ

В числе приоритетных задач ветеранской организации - сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны и интернациональных конфликтов.

- Когда я пришел сюда работать, участников войны было около 1000 человек, - рассказывает Марат Львович, - сейчас едва 20 человек набирается. Очень хочется не просто сохранить о них память, но и передать следующим поколениям. Мы эту работу ведем уже более 25 лет. Наша организация приняла участие в подготовке материалов для двухтомного издания к 300-летию российской полиции – «300 лет на страже правопорядка». К 75-летию Победы была издана книга «Защищая Отечество. 1941-1945», в которой представлены данные почти на 2,5 тысячи участников, собранные нашими ветеранами.

В преддверии 75-летия Победы по области открыли более 70 мемориальных досок, в том числе в поселке Уни (на фото). Фото: Пресс-служба УМВД России по Кировской области

О мероприятиях, которые кировские ветераны провели к 75-летию Победы, хочется сказать особо. Готовиться к этой дате начали за 3 года до празднования. Решили в каждом районе установить мемориальные доски в память о наиболее активных сотрудниках МВД, погибших на фронте. Всего по области открыли более 70 мемориальных досок, а еще шесть памятников в Котельничском районе и один - в Слободском. Эту инициативу отметили в Министерстве внутренних дел России. Кроме того, посадили аллею плодовых деревьев в оздоровительном центре в Нижнеивкино и более 15 сосен на территории батальона ППС - в честь погибших в ВОВ и интернациональных конфликтах.

В оздоровительном центре в Нижнеивкино посадили аллею плодовых деревьев - в честь погибших в ВОВ и локальных конфликтах. Фото: Пресс-служба УМВД России по Кировской области

В ветеранской организации также стало доброй традицией приводить накануне праздника в порядок могилы участников войны, а в День Победы - возлагать на них венки и цветы.

И конечно, большое внимание уделяют тем ветеранам войн, которые, к счастью, пока еще живы.

- Тех, кому позволяет самочувствие, приглашаем на торжественные мероприятия, остальных перед праздниками навещаем на дому, - рассказывает Марат Львович. - А для поддержания здоровья ветераны обязательно проходят диспансеризацию или к ним на дом выезжают сотрудники нашей медслужбы.

С ПРАЗДНИКОМ!

Марат Эпштейн поздравил пенсионеров МВД Кировской области с юбилеем ветеранской организации и пожелал:

- Не забывать, что было сделано старшими поколениями, перенимать их преданность делу, любовь к родине, внимание к гражданам, соблюдение всех требований законов, которые предусмотрены в нашей работе. Молодым сотрудникам - не забывать, в каких условиях когда-то работали, служили наши люди. А ветеранам - дальнейших успехов, гордости за свои достижения. А, самое главное, здоровья. И спасибо за всю ту работу, которую они сделали.

Редакция газеты «Комсомольская правда» - Киров» присоединяется к поздравлениям Марата Львовича и желает ветеранам органов внутренних дел здоровья, бодрости и оптимизма на долгие годы!