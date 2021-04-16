Кировская косметическая компания: «Для нас главное - экологичное производство и участие в благотворительных проектах»

Екатерина Матанцева, основательница бренда mi&ko, генеральный директор и соучредитель ООО «МиКо» рассказала, почему сотрудники компании тратят столько времени, сил и средств на добрые дела. Фото: Предоставлено героиней публикации

Благотворительность - дело добровольное. Многие компании, к сожалению, занимаются ею только ради собственного пиара. Но есть организации, которые помогают нуждающимся по зову сердца. Им не безразлична судьба людей, кто в силу тех или иных обстоятельств оказался в трудной жизненной ситуации. Таким примером является компания Мi&Ко. Социально ориентированная политика, а также забота об окружающей среде - ключевые цели и задачи предприятия. В День мецената и благотворителя в России, который отмечается 13 апреля, мы пообщались с Екатериной Матанцевой, основательницей бренда mi&ko, генеральным директором и соучредителем ООО «МиКо» и узнали, почему сотрудники компании тратят столько времени, сил и средств на добрые дела.

ЕКАТЕРИНА МАТАНЦЕВА: «МЫ ЗАБОТИМСЯ И О ЛЮДЯХ, И О ПРИРОДЕ»

Открывая производство 100% натуральной косметики и экологичной бытовой химии, учредители компании поставили цель: создать продукцию, которая не будет вредить здоровью и предоставить женщинам возможность выбирать для себя и своего ребенка действительно безопасные товары.

- Выбирая упаковку для наших продуктов, мы сразу оценивали на возможность ее переработки, - поясняет Екатерина. - Поэтому выбрали картон из уже переработанной бумаги и стеклянную тару, которую можно сдать на завод для повторного использования.

Правда, в 2009 году, когда компания только открыла производство, не было натуральных и экологичных брендов косметики и средств для дома. И потребители не особо задумывались, насколько качественную и безопасную продукцию они покупают. Первые два года руководство компании направляло основные силы не только на развитие бизнеса, но и на экопросвещение.

Производство развивалось, требовались новые сотрудники. Руководство компании задумалось о том, чтобы создать рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Трудоустройством этой малозащищенной группы населения практически никто не занимался.

- Создание инклюзивной среды (условий для включения в активную жизнь людей с ограниченными возможностями - Ред.) с равным отношением ко всем работникам является гарантией морального здоровья в коллективе, считает директор компании. - При этом важно не провоцировать иждивенчество, а именно предоставлять работу и развивать принцип, что каждый может привнести свой вклад в развитие общества.

5% СРЕДСТВ ОТ ПРОДАЖИ ДЕТСКОЙ КОСМЕТИКИ - НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ДЦП

В компании решили помогать еще и детям с различными сложными заболеваниями. Оказавшись однажды на одном из официальных мероприятий, Екатерина Матанцева узнала, что чаще люди жертвуют деньги на лечение людей, которых может спасти одна операция. А взять опеку над детьми с хроническими заболеваниями, когда требуется постоянная поддержка и реабилитация, решаются очень немногие. В ООО «МиКо» взяли на себя такую ответственность.

- Мы стали направлять 5% средств от продажи детской линейки нашей косметики в фонд «Подарок Ангелу» на лечение детей с ДЦП, - пояснила директор компании. - Приобретая натуральный, качественный крем ребенку, покупатели заботятся не только о здоровье своего малыша, но и о тех, кому не повезло родиться здоровым.

5% средств от продажи детской линейки косметики перечисляется в фонд «Подарок Ангелу» на лечение детей с ДЦП. Фото: Предоставлено героиней публикации

И, конечно, компания, выпускающая экологичную продукцию и занимающаяся экопросвещением, не могла остаться в стороне от проектов по защите природы. Так они решили поддержать проект Фонда дикой природы «Усынови животное», который направлен на восстановление популяции снежного барса в России.

Мы поинтересовались у Екатерины, как компания выбирает, кому помочь, ведь важно, чтобы направленные на благотворительность средства, принесли реальную пользу.

- К нам часто обращаются за помощью неизвестные фонды, деятельность которых сложно проконтролировать, - пояснила Екатерина. - Мы попросту не можем отследить - куда они потратили деньги. Поэтому предпочитаем работать только с теми, кого знаем лично. В таком случае нет никаких сомнений, что каждый рубль будет потрачен на благо.

В 2020 ГОДУ ПАНДЕМИЯ ЗАСТАВИЛА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ СОКРАТИТЬ, НО НЕ ПРЕКРАТИТЬ

Прошедший год негативно сказался на экономике. Из-за пандемии коронавируса большинство предприятий понесли колоссальные убытки, а многим даже пришлось закрыться. В связи с этим, мы спросили у Екатерины, как компания пережила этот непростой период и удалось ли сохранить финансирование благотворительных проектов.

- В 2020 году мы, к сожалению, свернули многие крупные проекты, в том числе приостановили участие в программах Всемирного фонда природы. Однако удалось сохранить и даже увеличить финансирование фонда «Сохрани жизнь». Эта организация помогает беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Именно поэтому его значимость была просто неоценима в это непростое время, - рассказала Екатерина Матанцева.

Председатель Кировского отделения Российского детского фонда Валентина Иванова (слева) и сотрудница компании, которая привезла для ребят из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации новогодние подарки. Фото: Предоставлено героиней публикации

Генеральный директор компании также отметила, что несмотря на временные трудности, они обсуждают участие в новых благотворительных проектах.