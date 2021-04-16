Афиша с 16 по 18 апреля 2021 в Кирове: живая музыка, увлекательные лекции и экскурсии по закулисью

В выходные кировчане смогут отправиться в путешествие по закулисному миру театра Фото: Иван МАКЕЕВ

16 АПРЕЛЯ

В пятничный вечер жителям предлагают оценить народную комедию «Семейка Краузе». Зрители смогут погрузиться в историю о тетушках Розе и Грете, которым приходится уже много лет защищать свой старинный особняк от внешних посягательств.

Начало в 18.00

Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37.

Возрастное ограничение: 16+

Желающие насладиться живой музыкой могут отправиться на концерт группы «Комната 60». Как говорят о себе участники коллектива, они с удовольствием исполнят «свой жгучий, терпкий, дымный, пропитанный слезами дьявола, настоящий блюз».

Начало в 19.00

Книжный клуб 12, Преображенская, 15

Возрастное ограничение: 18+

Поклонников Anacondaz приглашают на презентацию седьмого альбома. По словам организаторов события, будущая пластинка будет представлять собой эклектичную смесь жанров. Помимо абсолютно нового материала, кировчане услышат главные хиты коллектива.

Начало в 19.00

GAUDI, ул. Володарского, 103А

Возрастное ограничение: 16+

17 АПРЕЛЯ

Субботний день горожане могут начать с увлекательной экскурсии по закулисью драмтеатра. Посетители побывают в гримерках и на сцене, а также примерят костюмы артистов. Помимо этого, кировчанам расскажут о развитии театрального дела на вятской земле и покажут афиши с середины XIX века.

Начало в 14.00

Кировский драмтеатр, ул. Московская, 37.

Возрастное ограничение: 6+

Юных зрителей будут рады видеть на спектаклях «Про Волка и козлят» и «Принцесса Карамелька». Трогательные и поучительные истории запомнятся не только детям, но и их родителям.

Начало в 11.00

Кировский театр кукол, ул. Спасская, 22

Возрастное ограничение: 0+

Увлекательно провести время можно и на выставке «Кино и мода». Всем желающим предлагают полюбоваться на оригинальные платья звезд российского и советского кино, а также на раритетные аксессуары из коллекции искусствоведа Александра Васильева.

С 10.00 до 18.00

Выставочный зал Вятского художественного музея, ул. Карла Либкнехта, 71

Возрастное ограничение: 0+

Субботним вечером жителям предлагают стать участниками «Ток-шоу» от Информационного центра по атомной энергии. В неформальной обстановке для слушателей прочитают мини-лекции на тему «цветение». Перед кировчанами выступят селекционер, иммунолог и специалист по интегративной медицине.

Начало в 18.00

Академия Кавказской Кухни, с. Талица, ул. Янтарная Слобода, 14В

Возрастное ограничение: 12+

Для тех, кто планирует потанцевать, откроются двери бара Don’t worry PAPA. Для посетителей сыграют кавер-группа «Точный состав» и DJ Juicy fruit.

Начало с 20.00

Ул. Северное Кольцо, д. 48

Возрастное ограничение: 18+

18 АПРЕЛЯ

В воскресенье юные зрители смогут отправиться на музыкальную сказку «Приключения Чиполлино». Перед кировчанами выступит Вятский симфонический оркестр имени В. А. Раевского и художественный руководитель Кировского драмтеатра Евгений Ланцов.

Начало в 11.00

Вятская филармония, ул. Ленина, 102Б

Возрастное ограничение: 6+

В Герценке жителей будут ждать на лекции психолога Михаила Косачева. Участникам предложат поразмышлять на тему «Игры, в которые играют люди». На мероприятие нужно предварительно записаться.

Начало в 14.00

Кофе&Книги, ул. Герцена, 50

Возрастное ограничение: 12+

Любители поиграть в «Мафию» могут провести время в компании единомышленников. Организаторы события обещают пришедшим уютную атмосферу и чай с печеньками, а также предупреждают, что количество мест ограничено.

Начало в 18.00

Арт-пространство «Квартира», Загородная улица, 3/1

Возрастное ограничение: 16+

В воскресенье в Кирове пройдет уникальный мастер-класс актера театра и кино Ивана Дементьева. Во время мероприятия все желающие смогут пробудить свою творческую энергию. Мероприятие состоится только при условии набора полной группы (15 человек).

Начало в 15.00

Камерный «Театр 43», Орловская улица, 14

Возрастное ограничение: 16+