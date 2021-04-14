«Город трудовой доблести»: За это почетное звание может проголосовать любой житель Кирова

Губернатор Игорь Васильев обсудил вопрос о возобновлении сбора подписей за присвоение Кирову звания «Город трудовой доблести» с представителями промышленных предприятий и бизнес-сообществ. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев 13 апреля провел встречу с представителями промышленных предприятий и бизнес- сообществ. На ней обсудили вопрос о возобновлении сбора подписей за присвоение Кирову звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Жители Кирова с первых дней войны показали примеры трудового героизма. Больше 30 тысяч наших земляков были награждены за доблестный труд. Он безусловно достоин почетного звания «Города трудовой доблести». Областной центр уже получил экспертное заключение Российской академии наук, подтвердившей все факты для присвоения городу этого почетного звания, - отметил Игорь Васильев.

С просьбой возобновить голосование выступили представители промышленных предприятий и бизнес-сообществ.

Председатель Совета директоров ОАО «Производственный холдинг «Здрава» Владимира Савиных выразил надежду, что все жители областного центра поддержат эту идею.

- Объединившись, мы можем привлечь еще большее внимание к героической истории родного города. Надеемся, жители Кирова активно включатся в голосование, - сказал Владимир Васильевич.

От лица Кировского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» эту идею поддержал первый заместитель председателя объединения Юрий Коваленко.

В итоге было принято решение, что голосование продлится до 30 апреля. В нем смогут принять участие все желающие. Для этого необходимо высказать свое мнение на сайте доблесть43.рф. Сбор подписей будет также организован на улицах города, в торговых центрах и на других площадках.

Отметим, что в городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести» устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента Российской Федерации Владимира Путина о присвоении городу почетного звания.