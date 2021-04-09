Прогноз погоды на апрель 2021 в Кирове: раннее половодье и потепление до +20 градусов

В апреле в Кировской области может зацвести мать-и-мачеха. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Кировской области апрель может оказаться самым теплым с 2012 года. Температура воздуха будет держаться на 3-4 градуса выше нормы. Подробнее о погоде рассказали метеорологи-любители.

ОСАДКИ ПРОЙДУТ МИМО КИРОВА

В ближайшие выходные погоду в регионе будет формировать малоподвижный фронт, который может принести сильные осадки. Однако Киров под его влиянием не окажется. Так, 10 апреля, ночью температура воздуха в областном центре составит -3…-5 градусов. Днем потеплеет до +6…+8. Ожидается солнечная погода. При этом в южных и частично центральных и восточных районах области пройдут проливные дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в Малмыже.

В воскресенье, 11 апреля, в зону ливней попадут Кильмезь и Малмыж. В Кирове осадков по-прежнему не прогнозируют. Ночью столбик термометра окажется на отметке 0…+2 градуса. Днем воздух прогреется до +9.

В начале следующей недели под влиянием блокирующего антициклона температура воздуха в области станет резко повышаться, установится малооблачная погода. Так, с 12 апреля на юге региона ожидается потепление до +9…+16 градусов. С 13 апреля возможно потепление и вовсе до +20 градусов.

АКТИВНОЕ ТАЯНИЕ СНЕГА

В третьей декаде апреля влияние антициклона начнет ослабевать и заток тепла станет не таким интенсивным. Кроме того, возрастет вероятность осадков. Однако, в целом, температура воздуха в регионе будет выше нормы на 3-5 градусов.

Так, по прогнозам Gismeteo.ru, с 20 апреля днем столбик термометра будет держаться на отметке -10…-13 градусов. Ночами также установится плюсовая температура. Воздух будет прогреваться до +4.

В паблике «Любительская метеорология в Кирове» также отметили, что в апреле ожидается активное таяние снега на открытых участках и стремительное развитие весеннего половодья.

Однако в отличие от 2016 года (когда наблюдалось похожее потепление в середине апреля), в нынешнем году наблюдается дефицит влаги в почве, - добавили в сообществе. - Так что максимальные уровни воды будут намного ниже.