В Кировской области 517 обманутых дольщиков получат свои квартиры в 2021 году

Губернатор Кировской области Игорь Васильев провел выездное совещание для решения вопроса обманутых дольщиков. Фото: kirovreg.ru

Пять домов-долгостроев в Кировской области будут достроены уже в этом году. Таким образом, 517 участников долевого строительства получат квартиры. Об этом сообщает областное правительство.

Во вторник, 6 апреля, глава региона Игорь Васильев провел выездное совещание по проблемам обманутых дольщиков. В нем приняли участие также председатель правительства Александр Чурин, руководитель Минстроя Ирина Кислухина и глава горадминистрации Дмитрий Осипов. На совещании озвучили количество проблемных домов в Кировской области: 31 здание. Для каждого объекта разработан свой механизм решения вопроса - к примеру, продолжение возведения действующими застройщиками с помощью частных инвесторов или выделение земельного участка без проведения торгов подрядчику, который возьмется завершить проблемные дома.

Так, дом № 21 в первом Гороховском переулке удалось достроить благодаря решению, предложенному Игорем Васильевым. По нему застройщик, который завершит объект, получает земельный участок без торгов.

- Областной механизм выделения земельного участка застройщику зарекомендовал себя как хорошо работающий инструмент. Благодаря этому в Кирове достроен уже второй дом. Мы провели большую работу совместно с городом по поиску земельных участков для решения вопросов дольщиков, и в дальнейшем это позволит завершить еще несколько крупных объектов, - отметил губернатор Игорь Васильев.

Строительство дома № 21 в 1-м Гороховском переулке началось еще в 2015 году. Застройщик заключил 98 договоров долевого участия со 147 кировчанами. Однако в 2017 году возведение здания остановилось при 74% готовности, а еще через два года подрядчика признали банкротом. Тогда Минстрой подготовил нужные документы по поиску нового застройщика, а кировская мэрия подобрала земельный участок. Новая компания, «Кировспецмонтаж», завершила строительство за полгода. Стоимость завершения возведения объекта составила 38,6 миллиона рублей. Стоит отметить, что подрядчик в том числе выполнил работы, не входившие в смету - переложил теплотрассу и устранил недочеты в работе прежней компании.

Председатель правительства Александр Чурин отметил, что такой механизм работы будет и впредь применяться. Так, уже сформирован земельный участок в Нововятском районе для решения вопроса по нескольким долгостроям. Работа с Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства также продолжается. Благодаря этому за несколько лет дольщики обзаведутся долгожданными квартирами.

В этом году планируется сдать в эксплуатацию дома по адресам:

- ул. Маклина, 60а;

- ул. Широтная, 1 (4,5,6 секции);

- пер. Березниковский, 34 (3,4 секции);

- ул. Советская, 47а (город Слободской).

Таким образом, будут решены проблемы еще 370 дольщиков. В общем в 2021 году свои квартиры получат 517 обманутых кировчан.

Всю интересующую информацию о проблемных домах в Кировской области можно посмотреть на портале «Достроим вместе».