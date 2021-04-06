«На раскрытие дела уходит от месяца до года»: кировчанка рассказала о своей работе старшим следователем УМВД

В правоохранительных органах Мария работает уже 15 лет. Фото: предоставлено героиней публикации

«Помогите, меня обокрали, ограбили, избили...». С таких слов чаще всего начинаются просьбы кировчан о помощи, с которыми они идут, конечно же, в полицию. Но мало кто знает, что происходит дальше - после того, как ваше заявление приняли. Об этом «Комсомолке» рассказала старший следователь СЧ СУ УМВД России по Кировской области Мария Колбина.

«КАЖДОЕ НОВОЕ ДЕЛО - ЭТО СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ ИСТОРИЯ»

Мария трудится в правоохранительных органах уже 15 лет. В ОВД кировчанка начала работать еще в далеком 2006 году, а спустя три года перешла в следствие.

- Меня всегда привлекала эта профессия, - делится старший следователь. - Она очень интересная, поскольку каждое новое дело - это совершенно другая история, даже если она совсем простая. Эта работа заставляет тебя развиваться. Ты постоянно учишься чему-то новому, с чем раньше не сталкивался.

Героиня нашей статьи расследует кражи, грабежи, разбои и мошенничества. Последних, по ее словам, сейчас стало очень много. На раскрытие некоторых преступлений может уйти месяц, над другими же иногда приходится трудиться больше года. Расследовать новые виды мошенничеств непросто. Тем более, что преступники придумывают все новые «лазейки» - это и «страховые» мошенничества и так называемые дистанционные, где нужно грамотно и кропотливо отработать первоначальную информацию, которую дает потерпевший, а это у Марии получается неплохо, о чем говорят результаты ее работы.

И КОМАНДИРОВКИ, И ДЕЖУРСТВА, И ВНЕЗАПНЫЕ ВЫЗОВЫ

Грамотное планирование своего рабочего дня героиня нашей статьи считает одним из залогов успеха. Именно благодаря этому получается разделять личное и служебное, чтобы оставалось время на себя и близких. Еще с вечера она выстраивает четкий план работы на следующее утро. Днем кировчанка составляет запросы для организаций, готовит документы в суд и, конечно, вызывает на допросы граждан. Приходится также по долгу службы работать с другими подразделениями УМВД.

- К примеру, мы тесно сотрудничаем с экспертно-криминалистическим центром, - рассказывает Мария. - Сотрудники ЭКЦ УМВД проводят различного рода экспертизы: от дактилоскопии (опознание личности по отпечаткам пальцев) до технических или почерковедческих.

Иногда в размеренный рабочий процесс вмешиваются непредвиденные обстоятельства. Случается так, что приходится трудиться в выходные дни. Бывают и внезапные вызовы на службу, но это, по словам Марии, редкость. Кроме того, раз в месяц кировчанка остается на дежурстве, а раз в квартал - отправляется в командировку.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

6 апреля сотрудники следственных органов в системе МВД России отмечают свой профессиональный праздник. Мария Колбина желает своим коллегам успехов, выдержки, здоровья, семейного счастья и благополучия.

Коллектив «Комсомольской правды» в Кирове присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам следственных органов полиции легкой службы, хороших результатов в работе, а также спокойствия и счастья в личной жизни.