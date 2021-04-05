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Общество5 апреля 2021 17:35

Игорь Васильев: «Промышленность - ведущая отрасль экономики нашего региона»

Объем отгруженных товаров собственного производства составил 38,2 миллиарда рублей за два месяца
Мария Петрова
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За первые два месяца 2021 года рост индекса обрабатывающего производства составил 102,4% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжает расти индекс обрабатывающего производства. За январь-февраль 2021 года, по данным Кировстата, его рост составил 102,4% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года.

Больше всего в регионе производится лекарств и медицинских материалов - рост индекса составил 199%. Однако и другие отрасли не отстают:

- автотранспорт, прицепы и полуприцепы - 155,7%;

- машины и оборудование, не включенное в другие группировки - 123,5%;

- мебель - 120,5%;

- одежда - 113,3%.

Увеличился и выпуск продовольствия (6,3%), ремонт и монтаж машин и оборудования (2,4%), производство химических веществ и продуктов (1,9%), обработка древесины и производство изделий из нее (1,8%). Помимо того, увеличивается объем товаров собственного изготовления, а также услуг, оказанных своими силами по основным видам обрабатывающих производств. Прирост составил 109,9% за первые два месяца текущего года по отношению к аналогичному периоду минувшего. В денежном эквиваленте показатель объема отгруженных товаров собственного изготовления составил 38,2 миллиарда рублей за отчетный период, увеличившись на 3,4 миллиарда.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отмечает, что наша промышленность - это ведущая отрасль экономики региона. Так, в минувшем году мы стали пятыми в ПФО по индексу промпроизводства. Сумма отгруженных товаров превысила 250 миллиардов рублей.

- Развитию промышленного потенциала на территории Кировской области способствуют как финансовые, так и нефинансовые меры поддержки государства. В числе основных инструментов — региональный фонд развития промышленности. При его поддержке в 2020 году одобрены займы на сумму более 2 млрд рублей. Благодаря этому в регионе будет создано около двухсот высокотехнологичных новых рабочих мест, а объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит более 650 млн рублей. Что касается продукции, ее линейка насчитывает лекарственные препараты, высокотехнологичные станки, переработанную древесину, комплектующие для спецобуви и прочее, - добавил глава региона.

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