«Подарите детям дружбу, заботу и поддержку»: как помочь подросткам из детских домов и интернатов войти во взрослую жизнь

Наставник, однажды появившись в жизни ребенка из детского дома, дает ему опору и уверенность в себе. Фото: предоставлено благотворительным фондом «Это чудо»

Человеку свойственно сопереживать, сострадать и помогать тем, кто нуждается в поддержке. Приютские животные, тяжело больные дети, оставшиеся без крова взрослые… И почему-то довольно часто забывают про тех, кто оказался один, на попечении чужих людей. У кого отняли нормальное детство и любовь родителей. Это дети-сироты, живущие в интернатах и детских домах. Те, кого бросили на произвол судьбы родители, у кого есть только воспитатели и сверстники. Подростки, начинающие вступление во взрослую жизнь, но не знающие, что их ждет за пределами нынешнего «дома».

В России, по данным 2019 года, в детских домах и интернатах живут свыше 30 тысяч ребят в возрасте от 11 до 18 лет. Их довольно редко и неохотно усыновляют или берут под опеку - в отличие от более младших детей. Однако есть немногие, кто о них не забыл. Это волонтеры, поставившие своей целью подарить таким ребятам тепло и любовь. И даже если вы не можете взять подростка из приюта, но хотите ему помочь - выход есть.

НАСТАВНИКОМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

Кировский благотворительный фонд «Это чудо» в 2017 году запустил проект «Наставничество», созданный как раз для таких детей. Его цель - помочь и поддержать ребенка, направить его на нужный путь и обучить его. Сейчас в проекте участвуют четыре специализированных учреждения нашего региона.

Принять участие достаточно просто: любой взрослый человек старше 24 лет, который может и хочет сделать доброе дело, регистрируется в проекте. Для этого ему нужно заполнить анкету на сайте, пройти бесплатное обучение и подготовить необходимый комплект документов. После этого для него подбирают ребенка из детского дома или интерната, возрастом от 12 лет, который станет подопечным взрослого. При этом каждую пару контролируют психолог и куратор, помогая разрешать возникающие проблемы.

И это вовсе не про спонсорство! Это - именно про дружбу и поддержку. Наставник, однажды появившись в жизни ребенка из детского дома, дает ему опору и уверенность в себе. Он помогает освоить многие бытовые вещи - готовку, оформление документов, планирование своего бюджета и другие полезные навыки. По сути, взрослый поддерживает своего подопечного во время жизни в детском доме и готовит к жизни после выпуска из него, даря ему при этом ощущение заботы и любви - то, чего так не хватает таким детям. Помогает работа с наставником также развивать коммуникативные навыки, социализироваться, да просто встать на ноги, чтобы твердо войти во взрослую жизнь…. И общение наставника и подопечного не прекращается после его выпуска. Недавнего подростка продолжают сопровождать, помогая адаптироваться после выхода из стен «дома».

Проект посвящен детям, нуждающимся в дружбе и поддержке. Фото: предоставлено благотворительным фондом «Это чудо»

ВОЛОНТЕРАМ ТОЖЕ НУЖНА ПОДДЕРЖКА

В сентябре 2020 года организация «Это чудо» стала частью всероссийского проекта «Наставничество» совместно с новосибирским детским благотворительным фондом «Солнечный город». В нем участвуют 14 регионов страны - включая наш. Сейчас по всей России найдены старшие друзья для 550 подростков и создана 91 пара «наставник-ребенок».

Но для того, чтобы проект продолжал существовать, необходима поддержка других людей - в том числе материальная. Чтобы дети могли находить взрослых друзей, а психологи и кураторы - помогать уже существующим парам, нужна сумма, неподъемная для волонтеров: 16 миллионов 800 тысяч рублей.

11 апреля по всей России пройдет масштабная акция «День заботы», направленная на сбор средств для работы проекта в 2021 году. В этот день на сайте, посвященном мероприятию, будет работать специальный калькулятор. В нем любой желающий и неравнодушный сможет посчитать стоимость своего часа работы и определить, сколько он готов пожертвовать на оплату проекта «Наставничество».

За пять лет существования акции волонтеры смогли собрать 22 миллиона рублей, им помогли более 20 тысяч неравнодушных человек. Все средства пошли на оплату трудов нянь, которые ухаживают за детьми-сиротами в больницах. Теперь организаторы хотят позаботиться и о более взрослых детях, оставленных на произвол судьбы. И если вы можете и хотите помочь одиноким детям - не откладывайте это на потом. Они ждут вашей помощи прямо сейчас.

СПРАВКА «КП»

Благотворительный фонд «Это чудо» создан в Кирове 12 апреля 2012 года. Через год подразделение организации открылось в городе Чебоксары (Чувашская Республика). Фонд работает в трех направлениях: помощь тяжело больным детям (оплата курсов реабилитации и покупка средств для нее, операций, генетических анализов и так далее), развитие паралимпийских видов спорта и помощь детям-сиротам и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.