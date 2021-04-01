«Помню всех птиц, которым хотелось помочь»: кировские волонтеры спасают пернатых, попавших в беду

Руководитель «Большого гнезда» Гузель Зарипова рассказала нам, как волонтеры организации помогают диким птицам. Фото: предоставлено героиней публикации

Говоря о «братьях наших меньших», люди почему-то забывают о пернатых. Но, к счастью, не все проходят мимо. Так, кировский Центр реабилитации животных «Большое гнездо» спасает диких животных, лечит их и выпускает на волю. И птиц тоже. В преддверии Международного дня птиц «Комсомолка» поговорила с руководителем этой добровольной организации и узнала, как они помогают своим крылатым подопечным.

В ПОСТОЯННОЙ КОМАНДЕ ВСЕГО СЕМЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Центр - полностью некоммерческая организация. По словам организатора, Гузели Зариповой, сейчас количество добровольцев, так или иначе участвующих в работе Центра, значительно увеличилось. На данный момент ей помогают несколько десятков людей. А в постоянной команде всего семь добровольцев.

- Мы работаем со всеми птицами, а теперь и многими млекопитающими, - делится Гузель. - Однако не можем принять абсолютно всех, кто нуждается в помощи, из-за ограниченных ресурсов - времени, финансов, места для содержания. Как правило, мы не слишком активно принимаем массовые и синантропные (связанные с человеком - Ред.) виды птиц - к примеру, ворон или голубей.

Проблемы и болезни, с которыми птиц приносят в Центр, могут быть разными. Самые частые - переломы и черепно-мозговые травмы. К счастью, у организации есть ветеринарный врач-терапевт, специализирующийся именно на лечении птиц. Кроме того, в некоторых случаях добровольцы консультируются у специалистов в режиме онлайн. Если же птице нужна оперативная или экстренная помощь, к примеру, в случае перелома - обращаются в ветклиники.

- В этом году в Центре появится собственный ветеринарный кабинет с необходимым оборудованием, - поясняет Гузель. - Это стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Птицы, которые ведут скрытный образ жизни, попадают в организацию очень редко. предоставлено героиней публикации

А еще Центр стал приютом для тех пернатых, кто уже не сможет после травмы жить в природе. Некоторых, правда, удается пристроить к людям. Однако передать человеку дикую, да еще и травмированную, птицу довольно сложно. Именно поэтому Центр не принимает тех, кого заведомо нельзя выпустить - врановых птиц (вороны, сороки и другие) с переломами, а также голубей с «вертячкой» - зачастую неизлечимым заболеванием.

А вот птицы, которые ведут скрытный образ жизни, попадают в организацию очень редко.

- К примеру, многие околоводные виды - аисты, журавли и другие - пока обходят нас стороной, - добавляет Гузель. - И к счастью.

За все время существования через Центр прошло больше сотни птиц. Организация также консультирует коллег, кого-то отправляет к ним лечиться и помогает закупать корма.

- Я не помню самую первую спасенную птицу, - говорит Гузель. - Но помню тех первых, которым хотелось помочь и не получилось...

Центр помогает всем, но и им самим не помешала бы поддержка. По словам руководителя, часто требуется транспорт для перевозки животных в клиники и обратно, а также выездов на отловы и выпуски. Есть необходимость и в рабочих руках, чтобы помочь со стройкой, ремонтом, уборкой и уходом за обитателями Центра. А ведь еще надо вести соцсети, проводить информационную и организационную работу…

- И, конечно, нужна материальная помощь, - говорит Гузель. - Без нее никуда.

СТРИЖЕЙ - В МОСКВУ, УТЯТ - ЗА ГОРОД

За время работы у Гузели накопилось много интересных и забавных историй спасения. Шутка ли - более сотни птиц уже прошли через ее руки! И сердце болит за каждую из них. Так, к примеру, пришлось транспортировать стайку стрижей за тысячу километров от Кирова, чтобы выпустить их на волю...

- 2019 год выдался очень холодным. Стрижи не могли прокормить потомство, много птенцов вышли из гнезд раньше срока, - вспоминает руководитель «Большого гнезда». - Люди находили их просто пачками, доходило до 10 штук в день! Конечно, мы не могли взять их всех, но консультировали нашедших, помогали с заказом корма (а стрижи едят строго насекомых, ничем другим кормить нельзя). Многих птенцов в тот год выкормили и выпустили на волю люди. Самых последних уже нельзя было выпускать в Кирове из-за холодной погоды. И тогда мы организовали их отправку в Москву... Птиц встретили в столице - и выпустили на волю.

- Это было грандиозное лето! - восхищается Гузель. - Мы познакомились с огромным количеством отзывчивых людей.

А однажды волонтеры даже отправили в Москву нескольких стрижей, чтобы там выпустить их на волю. Фото: предоставлено героиней публикации

Городские птицы - это вообще отдельная история. Гузель хорошо помнит операцию по спасению семейства уток из фонтана. Спасать их стоило, прежде всего, от чрезмерно любопытных людей.

- Обнаружили их в музыкальном фонтане на улице Карла Маркса. Утка, видимо, в безлюдной части оврага вывела утят, и привела их ранним утром на ближайший «водоем» - в фонтан, - рассказывает руководитель Центра. - С самого утра нам откуда только про них не позвонили. Мы приехали - фонтан работает, музыка громко играет, и утка со своим выводком плавает - все их снимают, кидают хлеб…

Выловить семейство очень сложно - сначала нужно поймать маму-утку. И делать это надо очень осторожно: если она улетит, ее потомство осиротеет.

- В это время к нам подходили бдительные горожане и выясняли, зачем мы ловим утку, - улыбается Гузель. - Некоторые пытались доказать, что им и тут хорошо, и утята смогут вырасти и в фонтане. Но это невозможно: шум, люди, собаки, да еще и дикие птицы вроде чаек и ворон, которые готовы скушать утят. Никакой нормальной еды для уток в фонтане, конечно же, тоже нет. На хлебе утятам не вырасти. А уж как их поливало струями воды... И не выйти, не обсохнуть, не отдохнуть - бортики высокие, а на них взрослые и дети, моментально спугивающие птиц...

В итоге утку все же удалось аккуратно поймать в подсак и посадить в коробку. Вылавливать ее детей оказалось ничуть не менее сложно - они очень быстро перемещались, да еще и сообразили, что у бортиков опасно, и плавали по середине фонтана. Пришлось волонтерам проявлять смекалку.

Однажды добровольцам Центра пришлось даже доставать утят из фонтана. Фото: предоставлено героиней публикации

- Мы сбегали в магазин, купили длинную бордюрную ленту и ею загоняли малышей в самое узкое и мелкое место фонтана. Там уже подключились прохожие, - делится Гузель. - Удачным броском в подсак попали все утята, их высадили на асфальт, и... они бросились врассыпную! Если бы не окружающие люди - могли бы потерять часть птенцов, но нам помогли поймать всех. Утят мы погрузили в другую коробку, чтобы мама не потоптала, и повезли в пригород. Недалеко от Кирова, на старице Вятки, утку вместе с выводком выпустили. Мама сначала рванула от нас и стала летать кругами. Мы боялись, что она совсем улетит. Но утка села метрах в 50 и стала звать своих птенцов. Малыши поплыли к маме, а она очень быстро увела их в заросли.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

В конце беседы Гузель Зарипова дала рекомендации кировчанам, которые любят подкармливать птиц.

- Подкармливать птиц рекомендуется лишь тогда, когда они действительно в этом нуждаются, - говорит руководитель Центра. - К примеру, на исходе зимы, когда естественных кормов остается мало, и весной, когда перелетные птицы уже вернулись, но внезапно снова выпал снег. В теплый период года подкормка не нужна! А вот искусственные гнездовья - скворечники, синичники и тому подобные - ставить полезно.