«Новые люди» коренным образом изменят систему питания школьников в Кировской области

Эти вопросы члены партии обсудили во время круглого стола, состоявшегося 30 марта. Фото: предоставлено партией «Новые люди»

Для улучшения здоровья россиян необходимо изменить подходы организации питания в школах и детских садах, уверены «Новые люди». Они стали организаторами круглого стола, состоявшегося 30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт». Партия «Новые люди» разработала программу для реформирования системы школьного питания, которая будет применяться во всех регионах страны.

Неправильное питание становится причиной большинства болезней, в том числе смертельно опасных, считают медики. От инфарктов и инсультов ежегодно умирает 18 млн человек, от онкологических заболеваний - 9 млн. Более 560 тысяч детей до 14 лет страдают от сахарного диабета, каждый десятый имеет непереносимость лактозы. Тем не менее, меню в школах и детских садах изобилует вредными продуктами. Рафинированный сахар, низкокачественное растительное масло, мясо с антибиотиками и гормонами роста - и это еще далеко не все. Для формирующегося организма маленького человека эти продукты опасны вдвойне.

- Вкусное и полезное школьное питание должно стать альтернативой вредному фаст-фуду. Но сейчас для школьников закупают самые дешевые продукты и блюда. Поэтому еще непонятно, что вреднее: фаст-фуд, или школьное питание, - заметил организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург это подтверждает.

- Результат неправильного питания в детстве - неполноценное умственное и физическое развитие человека, - сказал он.

«Новые люди» разработали комплексную программу улучшения качества школьного питания, чтобы исправить положение. Автор документа, руководитель партийного проекта «Здоровое питание - детям» Елена Нечаева уверена, что программа станет основой большой реформы, главная цель которой - улучшение здоровья россиян.

В программе предлагается возобновить работу школьных кухонь, разрешить прямые закупки продуктов у производителей, ввести обязательный родительский контроль. Также необходимо в раннем возрасте выявлять пищевую непереносимость, добавить в меню безлактозное и растительное молоко, заменить вредные продукты полезными, сократить в меню рафинированный сахар и дать ребенку право выбирать себе блюда в формате «шведского стола».

- Основы закладываются в семье, там же формируются вкусовые привычки. Поэтому необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении, - сказала Елена Нечаева.

Важно, что повышение качества продуктов не приведет к повышению цены, отметила Елена Нечаева. Во-первых, жесткий контроль за проведением закупок исключит коррупционную составляющую. Во-вторых, государство способно субсидировать продажу продуктов в рамках программ поддержки местных производителей. В-третьих, за счет федерального бюджета можно выравнивать финансирование школьного питания в регионах.

- Наша партия разработала систему здорового питания школьников и механизм ее внедрения во всей стране. Для этого нам нужна будет поддержка в первую очередь родителей, которые готовы заявить о проблеме и требовать ее решения. А мы будем работать над этим на государственном уровне, - отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Кировской области Олег Голиков.