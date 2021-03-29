Игорь Васильев: «У спорткомплекса «Вересники» самые масштабные перспективы»

Игорь Васильев вместе с Александром Чуриным и Анной Альминовой поздравили присутствующих с открытием нового бассейна. Фото: kirovreg.ru

В Вересниках состоялось торжественное открытие нового бассейна. В мероприятии приняли участие глава региона Игорь Васильев, председатель правительства области Александр Чурин и министр спорта и молодежной политики Анна Альминова.

В приветственной речи Игорь Васильев поздравил присутствующих с открытием бассейна и выразил уверенность в том, что у нового спорткомплекса будут самые масштабные перспективы - вплоть до международных соревнований и сборов.

- Создание спортивного кластера «Вересники» продолжается: уже сегодня здесь полноценно развиваются четыре олимпийских вида спорта. Задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным, по подготовке спортивного резерва страны успешно решается в Кировской области, и это не предел для нашего региона, - заметил Игорь Васильев.

Анна Альминова добавила, что «Вересники» становятся межрегиональным центром повышения мастерства благодаря поддержке правительства области. Объекты комплекса оценили как в соседних регионах, так и на федеральном уровне.

Строительство комплекса началось еще в 2017 году при поддержке «Газпрома» в рамках соцпрограммы. Сейчас это - спортшкола для детей, а также популярная площадка для кировчан всех возрастов. В комплексе внедряют передовые стандарты фитнес-индустрии. Так, «Вересники» включают в себя легкоатлетический манеж и бассейны - основной и детский. А благодаря современной системе водоподготовки в последнем безопасно плавать даже младенцам. Кроме того, в здании оборудован зал «сухого» плавания, предназначенный специально для тренировок спортсменов.

Всего в сутки бассейн способен принять на тренировки более 1100 человек. С 30 марта его смогут посещать не только спортсмены, но и все желающие - по абонементам. Доступны, в том числе, и занятия плаванием с детьми.