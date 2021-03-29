Игорь Комаров: «Медицина является сильной стороной области»

Игорь Комаров и Игорь Васильев обсудили многие вопросы, важные для Кировской области. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Сильными сторонами Кировской области можно назвать образование и здравоохранение. К такому выводу пришел полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, приехавший в наш регион с рабочим визитом. Кроме того, на совещании с губернатором Кировской области Игорем Васильевым и профильными министрами он обсудил многие актуальные вопросы.

Игорь Комаров отметил, что руководство региона уделяет много внимания развитию здравоохранения, приведя в пример Центр ядерной медицины. По его словам, появление в регионе такого учреждения открывает большие перспективы на дальнейшее развитие в этой сфере и является примером для других регионов ПФО. А Игорь Васильев добавил, что для лечения в Центр приезжает множество людей со всей страны.

Кроме того, Кировская область является одним из четырех субъектов РФ, которые полностью цифровизировали медицинские карточки пациентов. Благодаря этому становится неважно, где проживают, сдают анализы и поступают на лечение кировчане. Их карточка «путешествует» за ними в цифровом виде.

К заслугам региона в сфере медицины Игорь Комаров отнес и работу в период пандемии коронавируса.

- Уже традиционно Кировская область у нас находится в числе отличников и по показателям тестирования на COVID-19, и по вакцинации, и по созданию коечного фонда. Медицина является сильной стороной области. Здесь используется много передовых технологий по ключевым направлениям, это будущее нашей медицины. Действительно, это пример для других регионов округа, - сказал полномочный представитель президента Российской Федерации по ПФО.

А еще Кировская область стала одним из немногих регионов, не просевших в период пандемии по промышленному производству. И более того, наш регион даже прирастил его темпы.

- Это важно отметить, тем более мы знаем, что в такой непростой период много предприятий закрывалось, были нарушены производственно-технологические цепочки. Но что касается Кировской области, то здесь хоть и небольшой, но рост. Я считаю это серьезным достижением, - сказал Игорь Комаров.