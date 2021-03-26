Скупой платит дважды: почему кировчане покупают поддельные товары известных брендов и как распознать фальшивку

Алексей Леванов рассказал об основных отличительных признаках контрафактной продукции. Фото: Анастасия РОМАНОВА

Все мы любим халяву. Ну или хотя бы низкие цены. Одежда, техника, еда - все, что продается по стоимости меньшей, чем в иных магазинах, сметается моментально. Умные люди давно смекнули, как на этом подзаработать, и теперь в любом населенном пункте, хоть в мегаполисе, хоть в глухом селе, можно урвать джинсы от Армани по цене в десятки раз ниже, или новенький айфон за 15 тысяч вместо 30 - даром что на нем перевод с китайского на русский очень кривой. Зато по дешевке же!

И мало кого вообще-то волнует, что это незаконно. Даже продавцов. Хотя им как раз-таки и надо обеспокоиться. Да и покупатель не сильно обрадуется, когда новенький гаджет помрет у него в руках через неделю. Или колонка перестанет работать. Или куртка полиняет. Или что-нибудь еще. Но все равно продолжают покупать - дешевле же!

На официальном языке все эти подделки называются «контрафактной продукцией». И полиция активно борется с ее распространением. Изготовители и продавцы подделок даже если задумываются о том, что нарушают закон, то часто машут на это рукой. Мол, не будет же какой-нибудь Apple всерьез мне что-то предъявлять за использование их яблочка на поддельном чехле для телефона! Ан нет, будет, и предъявит. И легким испугом не отделаешься - штрафы за такие махинации просто огромны. Как же распознать подделку, рассказал начальник отдела организации применения административного законодательства (ООПАЗ) областного УМВД Алексей Леванов.

Мошенники часто разливают в бутылки неизвестно что под видом водки известных брендов. Фото: Анастасия РОМАНОВА

КРАТКИЕ ФАКТЫ

В первую очередь с распространением контрафакта борются оттого, что он напрямую влияет на качество жизни граждан - взять хоть тот же «паленый» алкоголь. А во-вторых, изготовители подделок незаконно используют чужой товарный знак (ТЗ). На первый раз попавшихся привлекают к административной ответственности. Поймали вторично - уже «уголовка».

Так, в минувшем году полиция выявила пять случаев уголовно наказуемых преступлений, три из них - неоднократная продажа контрафакта. За 2020 год пресекли 98 административных правонарушений в данной сфере. Из оборота изъяли более двух тысяч единиц различной продукции на общую сумму 1,7 миллиона рублей.

В основном контрафакт продают в Кирове и крупных райцентрах. По большей части ловят все-таки продавцов одежды и обуви с использованием ТЗ крупных брендов вроде «Адидаса», «Армани» и прочих Дольче с Габбаной. В последнее время изготавливают и подделки игрушек, различной электроники и техники, алкоголя, сигарет, кофе и других вещей.

Пара примеров:

- январь 2020 года. В одном из магазинов Кирова нашли поддельную продукцию, распространяемую под маркой Apple. Полиция изъяла более 500 единиц товара. Правообладатель оценил причиненный ущерб в 1,5 миллиона рублей. Виновник отделался штрафом в 140 тысяч и конфискацией товара;

- апрель 2020 года. В Слободском разыскали распространителя поддельных консервов марки «Бондюэль». Арбитражный суд назначил виновнику штраф - 100 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в нашем регионе есть свои представители правообладателей ТЗ. Работники компаний организуют проведение исследований и экспертиз, определяют размер причиненного ущерба, информируют о возможных нарушениях и участвуют в мероприятиях с полицией в качестве специалистов.

Вся контрафактная продукция находится вне закона и подлежит уничтожению. Фото: Анастасия РОМАНОВА

КАК РАСПОЗНАТЬ ПОДДЕЛКУ

У всех подделок есть некоторые общие признаки:

1) Отсутствие сопроводительных документов;

2) Низкая стоимость товара - иногда в десятки раз ниже;

3) Плохое качество изготовления;

4) Отсутствие оригинальной упаковки.

Свои индивидуальные признаки есть и по каждой категории товаров. Смотрим внимательно!

- одежда - низкая стоимость, непонятный (или исковерканный) товарный знак, плохое качество (вещь линяет или плохо прошита). В основном подделывают марки «Рибок», «Адидас», «Найк», «Кельвин Кляйн», «Армани», «Дольче и Габбана»;

- техника - нет серийного номера изделия, на упаковке нет информации о производителе. Наиболее частые примеры - марки JBL, Apple, Samsung;

- продукты питания - к примеру, та же водка: на акцизной марке подпись «не является акцизной маркой», нет сведений о дате производства. Чаще всего подделывают водку «Талка», «Белуга» и «Пять озер». Под раздачу в свое время попал также кофе «Нескафе», и до сих пор можно найти поддельные пачки. Отличительные признаки - выбитая, а не надрезанная линия отрыва, не застегивается замочек на пачке, сведения о дате изготовления и сроке годности напечатаны, как и весь остальной текст на упаковке, а не выбиты лазером.

Кроме того, в последнее время начали продавать нечто, даже не подписанное как «водка». На бутылках значится просто «продукция». Алексей Леванов отметил, что мошенники однажды замахнулись даже на наш квас, выпуская под его брендом «домашний напиток».

Контрафакт реализуют как в крупных ТЦ, так и в маленьких магазинчиках. Следует заметить, что вся нелегальная продукция находится вне закона и подлежит уничтожению. Ответственность перед законом несет то лицо, которое хранит продукцию, перевозит в целях продажи и непосредственно реализует. А вот тех, кто производит, найти нелегко - порой он находится за пределами не только региона, но и страны.