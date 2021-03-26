В Вятских Полянах в 2021 году завершат благоустройство площади Труда

В 2021 году завершится благоустройство площади Труда в Вятских Полянах. Фото: kirovreg.ru.

В Вятских Полянах в 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» завершится благоустройство площади Труда им. Федора Трещева. Это стало возможным благодаря участию Кировской области в нацпроекте «Жилье и городская среда».

Работы начались в 2018 году и проводились поэтапно.

В первый год провели озеленение парка, обустроили пешеходные дорожки и клумбы, высадили цветы.

За 2019 год удалось облагородить газон, посеять траву, установить светодиодные гирлянды и видеокамеры.

В 2020 году отремонтировали чашу и заменили оборудование фонтана, провели вырубку аварийных деревьев.

В текущем году благоустройство площади завершится. Рабочие заменят плитку, дополнительно озеленят территорию, а также установят необходимое освещение и скамейки. Таким образом, в городе появится новое место для комфортного отдыха.

Отметим, что всего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кировской области запланировано благоустроить не менее 72 общественных пространств и 72 дворовых территорий в 32 муниципалитетах.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая 2021 года пройдет всероссийское голосование по выбору объектов, которые благоустроят в 2022 году. В нем может принять участие любой желающий с 14 лет на сайте.

- Ежегодно, с 2017 года, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», выделяются средства из федерального бюджета на преображение объектов, которые наберут наибольшее число голосов. Среди них могут быть и ваши любимые парки, скверы, площади, набережные! За четыре года мы уже благоустроили 1018 объектов. Из них 667 дворов и 351 общественное пространство по всей Кировской области. Уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать наши города и поселки комфортней, уютней и безопасней. Приглашаю всех жителей региона принять участие в голосовании, - отметил губернатор Игорь Васильев.