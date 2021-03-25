Полпред Игорь Комаров оценил новейшие технологии в обучении будущих аграриев

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров находится с рабочим визитом в Кирове. Фото: kirovreg.ru

В четверг, 25 марта, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров совместно с губернатором Кировской области Игорем Васильевым посетил Вятский государственный агротехнологический университет.

Гости вуза побывали в новой цифровой аудитории ВГАТУ, созданной в главном корпусе университета при поддержке Агрохолдинга «Дороничи». Генеральный директор АПХ Константин Гозман отметил, что сейчас университет является кузницей кадров для агропромышленного комплекса ряда регионов. Кроме того, в ближайшем будущем в компании будет создано порядка 700 высоквалифицированных рабочих мест, а подготовка специалистов уже началась со студенческой скамьи.

- По инициативе губернатора Игоря Васильева, который возглавляет попечительский совет вуза, мы создали современный мультимедиа зал, выполненный с применением передовых технологий видеоконференцсвязи и виртуальной реальности, - рассказал генеральный директор АПХ Константин Гозман, член попечительского совета ВГАТУ.

Благодаря «Цифровой аудитории» студенты вуза уже в самом начале обучения смогут максимально погрузиться в специальность. В новом учебном зале имеется VR-технология, которая позволяет виртуально оказаться на животноводческом комплексе.

Современную технологию продемонстрировали и Игорю Комарову, который виртуально побывал на кировской мегаферме в Немском районе. Кроме того, все участники мероприятия в таком же формате посетили свиноводческий комплекс в Кирово-Чепецком районе.

В настоящее время в ВГАТУ обучаются более 3 тысяч студентов, а дальнейшее трудоустройство выпускников в первый год после окончания академии составляет 80%. Кроме того, университет проводит и большую научную работу. Так, в 2019 году вуз вошел в состав центра мирового уровня «Биополис».

Презентовали гостям и реальные научные разработки студентов, ребята рассказали Игорю Комарову, над чем они сейчас трудятся. Фото: kirovreg.ru

Ректор вуза Елена Симбирских рассказала, что университет также стал инициатором создания агропромышленного кластера Кировской области «Вятка-Agrofood», который выступит драйвером развития АПК и экономики области.

Помимо этого, Елена Симбирских передала полпреду Президента Игорю Комарову документы для ходатайства перед Минобороны России о создании кафедры военной подготовки в университете.

- Отсутствие военной кафедры в вузе приводит к тому, что вчерашние выпускники-юноши не возвращаются в сельхозпроизводство, сокращая таким образом количество высококвалифицированных специалистов АПК, - подчеркнула Елена Симбирских.