Сергей Золотухин: «С каждым годом и даже месяцем число наших гостей постоянно растет»

Повар высшего разряда одного из вегетарианских кафе Кирова Сергей Золотухин рассказал о том, какие блюда можно у них попробовать. Фото: Предоставлено героем публикации.

Всем давно известно, что употребляя пищу, человек не только утоляет голод, но и получает удовольствие. В зависимости от своих предпочтений, люди давно поделились на два класса: любители мяса и вегетарианцы. Между ними на протяжении долгого времени идет спор. Одни утверждают, что есть мясо полезно и даже необходимо, другие пытаются доказать обратное.

Еще древнегреческий философ и целитель Гиппократ сказал: «Мы то, что мы едим». И с ним невозможно не согласиться. Современные ученые, путем научных исследовании, подтвердили, что употребление растительной пищи благоприятно сказывается на здоровье и продлевает жизнь человека.

В связи с этим многие люди полностью отказываются от мяса и становятся вегетарианцами. В связи с началом Великого поста и «Международного дня без мяса», который отмечается 20 марта, «Комсомолка» поговорила с поваром одного из вегетарианских кафе Кирова Сергеем Золотухиным.

Он любезно согласился ответить на наши вопросы и рассказать о специфике работы такого пока не совсем привычного для жителей нашего города кафе.

Сотрудники этого заведения общественного питания постарались создать оригинальный интерьер и уютную атмосферу.

На вопрос о том, почему же в настоящее время все больше людей становятся вегетарианцами, Сергей ответил, что основной причиной полного отказа человека от мяса являются проблемы со здоровьем.

- Многие также руководствуются идейными принципами: «Не хочу участвовать в убийстве животных». Но основополагающим фактором конечно является окружение человека. Скажи кто твой друг и я скажу кто ты, - пояснил Сергей Золотухин.

-Много ли вегетарианцев в Кирове?

- Точное число назвать не смогу. Но на примере нашего кафе можно сказать, что людей, отказывающихся от мясной пищи немало. С каждым годом и даже месяцем число наших гостей постоянно растет.

- Правда ли что вегетарианская кухня достаточно разнообразна и ничуть не уступает в ассортименте традиционной? И сильно ли они отличаются друг от друга в цене?

- Не надо забывать, что вкус - это главное, что привязывает человека к мясу. Также большое значение имеет оригинальный подбор ингредиентов. Поэтому мы стараемся включать в свой ассортимент такие блюда: чечевичные котлеты, пельмени с тофу, пицца с пшеничной колбасой. Все что человек привык кушать, только без мяса. Это все экологические продукты, не содержащие в себе никаких химических добавок. Что касается стоимости, то запредельно-больших счетов никто нашим клиентам не выставлял. Цены на вегетарианские блюда приемлемые, а чаще и дешевле мясных.

На вопрос, большая ли в Кирове конкуренция среди вегетарианских кафе и ресторанов, Сергей Золотухин пояснил, что в нашем городе данный бизнес пока не так хорошо развит.

- Но мы все же стараемся всячески сохранять и увеличивать базу наших клиентов, постоянно расширяя ассортимент и увеличивая качество блюд, - добавил повар.

- Часто ли сотрудники кафе сами являются вегетарианцами?

- Да, практически всегда. По крайней мере поварской состав исключительно состоит из вегетарианцев. Повар - это художник, чье творение должен по достоинству оценить его самый главный критик - гость. Поэтому крайне важно, чтобы тот, кто готовит блюдо был профессионалом своего дела и в совершенстве знал ту кухню, на которой специализируется,- отметил повар.

Мы спросили у Сергея, может ли он дать совет тем, кто еще не определились кем они хотят быть - приверженцем мясной диеты или вегетарианцем.

- На самом деле, каждый должен решить это для себя cам. Ведь каждый человек хочет быть счастливым, а еда приносит счастье и удовлетворение,- подытожил Сергей.

РЕЦЕПТЫ ОТ СЕРГЕЯ ЗОЛОТУХИНА

В завершении беседы Сергей Золотухин поделился парой своих любимых рецептов

КАПУСТНЫЕ КОТЛЕТЫ

Ингредиенты:

Капуста белокочанная - 500 г

Крупа манная - 1/2 стакана

Лук репчатый - 1 шт.

Майонез постный - 3 ст. л.

Чеснок - 1-2 зубчика

Соус томатный (домашний или покупной) - по вкусу

Соль - по вкусу

Приправа «хмели-сунели» - по вкусу

Манную крупу залить водой, в соотношении 1:1, подождать, пока она разбухнет. Капусту натереть на крупной терке. Очищенный репчатый лук мелко нашинковать ножом. Чеснок раздавить в чеснокодавилке

Затем в емкость с натертой капустой выложить порубленный лук, разбухшую в воде манку, несколько ложек томатного соуса, а также приправу «хмели-сунели» и соль. Добавить чеснок и майонез. Все компоненты очень хорошо перемешать ложкой.

Тесто должно лепиться. Если оно немного жидковато, то следует добавить пару ложек муки. Хорошо разогреть в сковороде растительное масло и выложить на нее слепленные котлетки. Жарить на очень слабом огне.

Клиенты, хотя бы раз попробовав такие котлеты, заказывают их снова. Фото: Фото: Предоставлено героем публикации. Фото: vk.com/vedobed.

ОВСЯНЫЙ ПУДИНГ С МОРКОВЬЮ

Ингредиенты:

Морковь тертая - 1 ст.

Молоко - 1,5 ст.

Корица молотая - 1/2 ч. л.

Имбирь молотый - 1/4 ч. л.

Мускатный орех молотый - щепотка

Соль морская - по вкусу

Овсяные хлопья - 1 ст.

Ваниль - 1/2 ч. л.

Лимонный сок свежий - 1/2 ч. л.

Грецкие орехи измельченные - 1/2 ст.

Кокосовая стружка - 2 ст. л.

Кленовый сироп - 3 ст. л.

Изюм светлый - 1/3 ст.

Как готовить:

В кастрюле на среднем огне смешать молоко, корицу, мускатный орех, имбирь и соль. Добавить овсяные хлопья и тертую на мелкой терке морковь, варить в течении 8-10 минут, постоянно помешивая. Когда смесь загустеет, снять с огня. Добавить ваниль, изюм, грецкие орехи (1/3 ст.) и кленовый сироп. Переложить в посуду для выпечки и отправить в духовку на 7-10 минут. Готовый пудинг переложить в миску. Сбрызнуть лимонным соком и посыпать кокосовой стружкой и оставшимися грецкими орехами.