Сергей Золотухин: «С каждым годом и даже месяцем число наших гостей постоянно растет»

Повар высшего разряда одного из вегетарианских кафе Кирова Сергей Золотухин рассказал о том, какие блюда можно у них попробовать. Фото: Предоставлено героем публикации.
Всем давно известно, что употребляя пищу, человек не только утоляет голод, но и получает удовольствие. В зависимости от своих предпочтений, люди давно поделились на два класса: любители мяса и вегетарианцы. Между ними на протяжении долгого времени идет спор. Одни утверждают, что есть мясо полезно и даже необходимо, другие пытаются доказать обратное.
Еще древнегреческий философ и целитель Гиппократ сказал: «Мы то, что мы едим». И с ним невозможно не согласиться. Современные ученые, путем научных исследовании, подтвердили, что употребление растительной пищи благоприятно сказывается на здоровье и продлевает жизнь человека.
В связи с этим многие люди полностью отказываются от мяса и становятся вегетарианцами. В связи с началом Великого поста и «Международного дня без мяса», который отмечается 20 марта, «Комсомолка» поговорила с поваром одного из вегетарианских кафе Кирова Сергеем Золотухиным.
Он любезно согласился ответить на наши вопросы и рассказать о специфике работы такого пока не совсем привычного для жителей нашего города кафе.
Сотрудники этого заведения общественного питания постарались создать оригинальный интерьер и уютную атмосферу.
На вопрос о том, почему же в настоящее время все больше людей становятся вегетарианцами, Сергей ответил, что основной причиной полного отказа человека от мяса являются проблемы со здоровьем.
- Многие также руководствуются идейными принципами: «Не хочу участвовать в убийстве животных». Но основополагающим фактором конечно является окружение человека. Скажи кто твой друг и я скажу кто ты, - пояснил Сергей Золотухин.
-Много ли вегетарианцев в Кирове?
- Точное число назвать не смогу. Но на примере нашего кафе можно сказать, что людей, отказывающихся от мясной пищи немало. С каждым годом и даже месяцем число наших гостей постоянно растет.
- Правда ли что вегетарианская кухня достаточно разнообразна и ничуть не уступает в ассортименте традиционной? И сильно ли они отличаются друг от друга в цене?
- Не надо забывать, что вкус - это главное, что привязывает человека к мясу. Также большое значение имеет оригинальный подбор ингредиентов. Поэтому мы стараемся включать в свой ассортимент такие блюда: чечевичные котлеты, пельмени с тофу, пицца с пшеничной колбасой. Все что человек привык кушать, только без мяса. Это все экологические продукты, не содержащие в себе никаких химических добавок. Что касается стоимости, то запредельно-больших счетов никто нашим клиентам не выставлял. Цены на вегетарианские блюда приемлемые, а чаще и дешевле мясных.
На вопрос, большая ли в Кирове конкуренция среди вегетарианских кафе и ресторанов, Сергей Золотухин пояснил, что в нашем городе данный бизнес пока не так хорошо развит.
- Но мы все же стараемся всячески сохранять и увеличивать базу наших клиентов, постоянно расширяя ассортимент и увеличивая качество блюд, - добавил повар.
- Часто ли сотрудники кафе сами являются вегетарианцами?
- Да, практически всегда. По крайней мере поварской состав исключительно состоит из вегетарианцев. Повар - это художник, чье творение должен по достоинству оценить его самый главный критик - гость. Поэтому крайне важно, чтобы тот, кто готовит блюдо был профессионалом своего дела и в совершенстве знал ту кухню, на которой специализируется,- отметил повар.
Мы спросили у Сергея, может ли он дать совет тем, кто еще не определились кем они хотят быть - приверженцем мясной диеты или вегетарианцем.
- На самом деле, каждый должен решить это для себя cам. Ведь каждый человек хочет быть счастливым, а еда приносит счастье и удовлетворение,- подытожил Сергей.
РЕЦЕПТЫ ОТ СЕРГЕЯ ЗОЛОТУХИНА
В завершении беседы Сергей Золотухин поделился парой своих любимых рецептов
КАПУСТНЫЕ КОТЛЕТЫ
Ингредиенты:
Капуста белокочанная - 500 г
Крупа манная - 1/2 стакана
Лук репчатый - 1 шт.
Майонез постный - 3 ст. л.
Чеснок - 1-2 зубчика
Соус томатный (домашний или покупной) - по вкусу
Соль - по вкусу
Приправа «хмели-сунели» - по вкусу
Манную крупу залить водой, в соотношении 1:1, подождать, пока она разбухнет. Капусту натереть на крупной терке. Очищенный репчатый лук мелко нашинковать ножом. Чеснок раздавить в чеснокодавилке
Затем в емкость с натертой капустой выложить порубленный лук, разбухшую в воде манку, несколько ложек томатного соуса, а также приправу «хмели-сунели» и соль. Добавить чеснок и майонез. Все компоненты очень хорошо перемешать ложкой.
Тесто должно лепиться. Если оно немного жидковато, то следует добавить пару ложек муки. Хорошо разогреть в сковороде растительное масло и выложить на нее слепленные котлетки. Жарить на очень слабом огне.
Клиенты, хотя бы раз попробовав такие котлеты, заказывают их снова. Фото: Фото: Предоставлено героем публикации. Фото: vk.com/vedobed.
ОВСЯНЫЙ ПУДИНГ С МОРКОВЬЮ
Ингредиенты:
Морковь тертая - 1 ст.
Молоко - 1,5 ст.
Корица молотая - 1/2 ч. л.
Имбирь молотый - 1/4 ч. л.
Мускатный орех молотый - щепотка
Соль морская - по вкусу
Овсяные хлопья - 1 ст.
Ваниль - 1/2 ч. л.
Лимонный сок свежий - 1/2 ч. л.
Грецкие орехи измельченные - 1/2 ст.
Кокосовая стружка - 2 ст. л.
Кленовый сироп - 3 ст. л.
Изюм светлый - 1/3 ст.
Как готовить:
В кастрюле на среднем огне смешать молоко, корицу, мускатный орех, имбирь и соль. Добавить овсяные хлопья и тертую на мелкой терке морковь, варить в течении 8-10 минут, постоянно помешивая. Когда смесь загустеет, снять с огня. Добавить ваниль, изюм, грецкие орехи (1/3 ст.) и кленовый сироп. Переложить в посуду для выпечки и отправить в духовку на 7-10 минут. Готовый пудинг переложить в миску. Сбрызнуть лимонным соком и посыпать кокосовой стружкой и оставшимися грецкими орехами.