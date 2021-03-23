Где в Кирове рождается сказка

В театре изготавливают разных кукол: штоковых, планшетных, ростовых, перчаточных и марионеток. Фото: Алексей Романов

Театр кукол имени А.Н Афанасьева - один из наиболее любимых у кировчан. И это неудивительно - родители приводят сюда маленьких жителей нашего города еще в раннем детстве. Здесь для многих происходит первая встреча с большим искусством.

В этом театре царит особая душевная атмосфера, заставляющая приходить сюда снова и снова. А волшебство царит повсюду: и в мастерских, где делают кукол и декорации, и на сцене, где проходят репетиции и сами представления. Создает эту сказку коллектив настоящих профессионалов, каждый из которых вносит свою лепту в создание театрального шедевра.

В Международный день кукольника, который отмечается 21 марта, «Комсомолке» удалось поговорить с несколькими сотрудниками театра и взглянуть изнутри на то, как устроена закулисная жизнь самого любимого среди детей и многих родителей театра.

КТО ЗАСТАВЛЯЕТ КУКОЛ ОЖИВАТЬ

Первым нашим собеседником стала художник-декоратор Лариса Коренева. Она рассказала о том, как рождаются куклы из поступающих в бутафорскую мастерскую заготовок.

- К нам приносят утвержденные худсоветом эскизы, - говорит Лариса Коренева. - После чего из изготовленного по размерам скелета, мы наращиваем ему тельце и обшиваем его тканью. Голову куклы чаще всего делаем из папье-маше, но, бывает, вырезаем ее из поролона.

- Сколько времени уходит на создание одной куклы?

- Это зависит от многих факторов: cложности эскиза, размера и типа куклы. Они бывают штоковые, планшетные, ростовые, марионетки и перчаточные. Самыми сложными являются марионетки. При их изготовлении нужно правильно выверить центр тяжести и отбалансировать все нити, прикрепленные к фрагментам куклы. Поэтому нет временных стандартов. Главное, чтобы наши куклы радовали зрителей.

К нашему разговору также присоединился художник-конструктор Александр Федоровых. Он поведал о некоторых тонкостях своей профессии.

Художник-конструктор Александр Федоровых: «Каждая кукла уникальна и требует индивидуального подхода». Фото: Алексей Романов

- Что является самым сложным в работе художника-конструктора?

- Куклы должны быть удобными, прочными и легко двигаться. Каждый фрагмент скелета будущей куклы - это вымеренная до миллиметра деталь. Только в этом случае актеры могут в полной мере передать режиссерский замысел.

- Почему вы выбрали эту профессию?

- На самом деле я оказался здесь совершенно случайно. Семь лет назад просто шел мимо и решил зайти. Пообщались с руководителем, и он предложил мне попробовать поработать в театре художником-конструктором. Я согласился, потому что работа мне показалась интересной и увлекательной. Для меня это было что-то по-настоящему новое, а так как по образованию инженер-машиностроитель, то тонкости профессии изучил быстро».

- Что вам нравится в работе больше всего?

- Работа интересная, творческая и редкая. Здесь можно реализовать многие свои способности и возможности. В мастерской есть все необходимое для этого оборудование. Каждая кукла уникальна и требует индивидуального подхода. Особенно приятно, когда отлично получаются ростовые куклы, создание которых требует специальных навыков. Например, для спектакля «Холодное сердце» была создана полутораметровая кукла Михель. Отмечу, что к каждому спектаклю необходимы свои куклы. Это доставляет определенные сложности, но придает постановке особую уникальность.

«НА ЗРИТЕЛЕ ВСЕ ЗАКУЛИСНЫЕ НЮАНСЫ НИКАК НЕ ДОЛЖНЫ ОТРАЗИТЬСЯ»

Большой удачей для нас стала также возможность пообщаться с актерами театра Марией Михалевой и Егором Паншиным, благодаря которым зритель забывает, что перед ним куклы, а не живые персонажи.

Большой удачей стала возможность пообщаться с актерами театра Марией Михалевой и Егором Паншиным. Фото: Алексей Романов

- Какие постановки больше нравятся детям, а какие взрослым?

- В последнее время режиссеры стараются не делить спектакли на детские и взрослые, - поясняет Егор Паншин. - Таким примером является последняя наша постановка «Лесной богатырь. История о Ване Шишкине». Это спектакль для людей, которым Иван Шишкин интересен не только как художник, но и как человек. Перед нами стояла задача - передать внутренний мир художника и показать, почему его картины остаются столь популярными и в наше время.

- На первый взгляд может показаться, что эта постановка ориентирована больше на взрослых людей, дополняет Мария. - В ней поднимаются такие серьезные темы как творчество, жизнь, смерть, семья. Но при этом весь этот ряд интересен и детям. После спектакля они задают вопросы своим родителям, задумываются о ценностях жизни.

Мария отметила, что в профессии актера есть и свои сложности: это ненормированный рабочий день и непредвиденные ситуации.

- Ты всегда находишься как на пороховой бочке, - отмечает актриса. - Могут в любое время позвонить и сказать, что актер заболел и тебе приходится быстро мобилизоваться, чтобы заменить его и отыграть спектакль. Ведь на зрителе все закулисные нюансы никак не должны отразиться.

- Как часто появляются новые постановки в театре кукол?

- Даже в самых «театральных» городах, число жителей, которые отдают свое предпочтение именно театру, не превышает 10%. Поэтому для того, чтобы удержать своего постоянного зрителя необходимо постоянно обновлять репертуар, придумывать новые, интересные постановки, - подчеркивает Егор.