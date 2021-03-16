Кировская область и Санкт-Петербург сотрудничают в сферах медицины, туризма и образования

Игорь Васильев и Александр Беглов обсудили вопрос расширения сотрудничества в нескольких сферах. Фото: kirovreg.ru

Кировская область продолжает налаживать дружественные связи с другими регионами. Сегодня, 16 марта, губернатор нашего региона Игорь Васильев побывал с рабочим визитом в северной столице, где обсудил вопросы сотрудничества с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

По словам принимающей стороны, они заинтересованы в развитии экономического и культурного сотрудничества с Кировской областью. На данный момент между регионами заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Оно охватывает сферы медицины, технологий, цифровизации, туризма и культурных связей. Сейчас разрабатывается план мероприятий на 2021-2024 годы. Стоит отметить, что кировские предприятия в рамках этого документа уже поставляют в Санкт-Петербург различную продукцию - бытовую технику, минеральные удобрения, изделия из кожи, детские игрушки, обувь и многое другое. Помимо того, фирмы обеих сторон регулярно участвуют в ярмарках и выставках, организуемых на территории регионов, а также в спортивных и научно-образовательных мероприятиях. Между Кировской областью и Санкт-Петербургом также ведется обмен опытом и технологиями в медицинской и культурной сферах.

- У нас четыре университета, в которые приезжают учиться студенты из разных стран мира. Я надеюсь, что наши учебные заведения и впредь будут сотрудничать. У нас есть очень большой биотехнологический кластер, в котором мы работаем в тесном сотрудничестве с фармацевтическими предприятиями Санкт-Петербурга. В период пандемии COVID-19 это принесло большую пользу и возможность обеспечивать лекарственными препаратами наши города, - отметил Игорь Васильев.

Помимо этого, связывает две стороны и печальное прошлое. Сегодня в Санкт-Петербурге открыли памятную плиту воинам-кировчанам, которые погибли, защищая Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Открытие мемориала доверили Игорю Васильеву.

Александр Беглов поблагодарил главу нашего региона за прибытие на мероприятие, а также за вклад в сохранение исторической памяти. Напомним, в годы войны тысячи ленинградцев эвакуировали в Кировскую область. Глава северной столицы выразил благодарность за заботу о своих земляках, которые и сейчас живут в наших краях.

Игорь Васильев отметил, что Киров действительно является городом воинской и трудовой славы. Помимо людей, в наш регион эвакуировали также множество предприятий, которые до сих пор продолжают работать. Они, кстати, развивают взаимовыгодные связи и с Санкт-Петербургом. Губернатор Кировской области выразил надежду на то, что такое сотрудничество и впредь будет продолжено.