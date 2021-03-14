Видео спасения парашютиста в Кирове 13 марта 2021: мужчина запутался в кроне 10-метрового дерева

С помощью пожарной автолестницы спасатель поднялся в крону дерева. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Кирове спасли парашютиста, который запутался в кроне деревьев после неудачного приземления, сообщили в пресс-службе МЧС по Кировской области.

История со счастливым концом произошла в областном центре недалеко от местного аэроклуба в субботу, 13 марта. Около полудня горожане заметили на дереве парашютиста, запутавшегося в кроне деревьев после приземления. Вероятно, мужчина не справился с ветром, порывы которого составляли до 8-13 м/с, и его снесло в сторону от расчетной точки.

Буквально через пятнадцать минут на место прибыли специалисты городского поисково-спасательного отряда, сотрудники Главного управления МЧС и бригада скорой помощи. Операция по вызволению парашютиста продлилась около часа и попала на видео.

Видео спасения парашютиста в Кирове 13 марта 2021:

- С помощью пожарной автолестницы спасатель поднялся в крону дерева, освободил стропы и помог парашютисту спуститься на землю, - сообщили в МЧС по Кировской области. - Затем был отцеплен и парашют.

Отмечается, что парашютист во время посадки не пострадал, но в висячем положении пробыл около двух часов.

Напомним, что подобные инциденты происходят в Кирове с зарядной регулярностью. Так, в августе 2020 года сотрудникам МЧС пришлось спасать парашютиста, который приземлился на опору ЛЭП. К счастью, мужчина остался жив и не пострадал.