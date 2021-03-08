Обаяние на страже правопорядка

Службу мужчины и женщины несут в равных условиях - никакого особого графика работы и дежурств у представительниц прекрасного пола нет. Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской области

С каждым годом все меньше чисто мужских или чисто женских профессий. Сегодня женщины служат наравне с мужчинами, стойко переносят все тяготы и лишения службы, и вносят свой вклад в охрану правопорядка и обеспечение безопасности России. Безукоризненно выполняя все свои профессиональные обязанности, представительницы прекрасного пола становятся украшением любого военного или полицейского коллектива.

Сегодня в подразделениях Управления Росгвардии по Кировской области трудится не один десяток женщин - они замещают как вольнонаемные, так и аттестованные должности. Юристы, финансисты, кадровики, психологи, медики, сотрудницы лицензионно-разрешительной службы и вневедомственной охраны.

Находить оптимальные решения за короткое время

Старшина полиции Виктория Касимова во вневедомственную охрану пришла в 2006 году. Со слов девушки, она мечтала о службе в силовых структурах еще с детства. Виктория - опытный сотрудник: 15 лет в органах. Она - помощник дежурного Центра оперативного управления. Знает особенности пультовой охраны, может скоординировать передвижение групп задержания и работу в системе единой дислокации правоохранительных структур.

Старшина полиции Виктория Касимова служит во вневедомственной охране уже 15 лет. Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской области

По словам старшины полиции, на службе важно быть собранным, дисциплинированным, уметь быстро ориентироваться в стрессовой ситуации, находить оптимальные решения за короткое время.

- Информации за сутки поступает очень много, поэтому важно быстро и верно расставлять приоритеты, что сейчас самое главное, а что - подождет, - говорит сотрудница Росгвардии.

Все свое свободное время Виктория посвящает семье. Они с мужем воспитывают двоих детей. Старшая, Арина, серьезно занимается спортом. Арсений, которому 6 лет, очень гордится своей мамой и тоже задумывается о профессии военного.

Любовь и терпение

Капитан полиции Светлана Головизнина - инспектор группы морально-психологического обеспечения. В ее задачи входит изучение личности кандидатов, поступающих на службу, и стажеров, а также сотрудников, которых переводят по службе на другие должности. Светлане нужно спрогнозировать, насколько успешной будет их профессиональная деятельность. Кроме того, капитан изучает и, в случае необходимости, регулирует психологический климат в коллективе, проводит профилактическую работу, чтобы избежать конфликтных ситуаций, оказывает психологическую помощь сотрудникам и членам их семей.

Задача капитана полиции Светланы Головизниной - поддерживать комфортный психологический климат в коллективе. Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской области

По словам Светланы Владимировны, сотрудники групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии во время своего дежурства постоянно находятся на передовой по противодействию криминалу, чаще других им приходится сталкиваться с агрессивно настроенными гражданами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, психически неуравновешенными людьми, закоренелыми преступниками, совершившими особо тяжкие преступления. Без сомнения, эта служба связана с высокой степенью риска, опасностью для жизни и здоровья. Поэтому сотрудники проходят плановое психодиагностическое обследование.

- Порой приходится проводить беседы и с девушками, которые планируют связать свою жизнь с сотрудником правоохранительных органов, - продолжает капитан полиции. - Не надо забывать, внушаю я им, что служба предполагает большую степень загруженности, ответственности и напряжения, чем прочие профессии. Поэтому любовь и терпение должны стать основными критериями их взаимоотношений.

В свободное от любимой работы время Светлана занимается творчеством. Она создает предметы интерьера и посуду из керамики. Вместе с мужем они ведут активный образ жизни - много путешествуют, увлекаются горными лыжами.

На службу в Росгвардию

У каждой из женщин, которая надела погоны, свои должностные обязанности, кроме того, все представительницы прекрасного пола, как и мужчины, регулярно сдают физические нормативы. Конечно, требования по физподготовке отличаются от мужских, как, например, в ГТО или большом спорте, кроме того, учитывается еще и возрастная группа.

Если коротко: женщине необходимо быть в хорошей физической форме, чтобы поступить на службу в Росгвардию - для этого придется сдавать бег, отжимания, упражнения на пресс и так далее. Кроме того, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, независимо от пола, должны совершенствовать навык стрельбы из закрепленного за ними оружия и повышать свою профессиональную подготовку во время зимнего и летнего обучения сотрудников и военнослужащих территориального управления. В этом плане и к мужчинам, и к женщинам предъявляются одинаковые требования. Службу мужчины и женщины также несут в равных условиях - никакого особого графика работы и дежурств у представительниц прекрасного пола нет. Поступают на службу в Росгвардию женщины тоже на общих основаниях - проходят медкомиссию, психологические тесты и сдают физические нормативы. Кроме того, претендентке на ту или иную должность необходимо предъявить документ о профильном образовании - в зависимости от того, на какую должность претендует женщина.

Актуальную информацию о вакансиях можно узнать в отделении учета и комплектования и отделе кадров Управления Росгвардии по Кировской области.